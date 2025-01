La Coppa del Mondo Giovani di Scialpinismo fa tappa a Forni di Sopra

Una nuova vetrina internazionale per il Friuli-Venezia Giulia. Dal 24 al 26 gennaio, il polo sciistico di Forni di Sopra, in località Davost, ospiterà la seconda tappa della Coppa del Mondo giovani di scialpinismo (Ywc). Un evento che conferma la crescita della regione nel panorama degli sport invernali e premia gli sforzi congiunti di PromoturismoFVG, società sportive, volontari e comunità locali.

Un successo che parte da lontano

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato come questo traguardo sia il frutto di un lavoro costante: “Dopo aver portato in regione Coppa Italia, Campionati Italiani e i Giochi Olimpici giovanili Eyof 2023, ora possiamo festeggiare anche l’arrivo della Coppa del Mondo giovani di scialpinismo”. Il polo sciistico di Forni di Sopra è reduce da un risultato straordinario durante le vacanze di Natale, con 15mila sciatori, pari a un aumento del +33,7% rispetto alla precedente stagione.

Gare Sprint e Mixed Relay

Le gare in programma saranno nella specialità Sprint e nella Mixed Relay, discipline che debutteranno anche alle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026. Oltre cento atleti delle categorie Under 18 e Under 20, provenienti da 15 nazioni (tra cui Italia, Francia, Spagna, Andorra, Slovenia, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Svizzera, Norvegia, Svezia, Azerbaijan, Cina, Australia e USA), si sfideranno sulle piste dell’area di fondovalle. Un circuito di gara facilmente accessibile anche per il pubblico che vorrà assistere dal vivo alle competizioni.

Un territorio unito nel segno del turismo

L’evento è stato presentato alla presenza dei sindaci di Forni di Sopra, Ampezzo e Sauris, del presidente della Società Sportiva Fornese e del presidente della Federazione italiana sport invernali. Il successo di queste iniziative, ha ribadito l’assessore Bini, è da attribuire all’impegno delle associazioni sportive, dei volontari e delle comunità locali. Un sostegno corale che ha contribuito in modo determinante al notevole incremento di presenze registrato durante le festività: 250.597 appassionati nei sei comprensori sciistici regionali, con un aumento del +34% rispetto all’anno scorso.

Qualità e convenienza alla base del boom turistico

La strategia vincente di PromoturismoFVG si fonda su prezzi competitivi – i più convenienti di tutto l’arco alpino – e sulla grande attenzione dedicata alle famiglie, con promozioni e agevolazioni per bambini e ragazzi. Un plus che, unito alla qualità delle piste e alla costante cura dell’innevamento, attrae un pubblico internazionale (dalla vicina Slovenia al Veneto, passando per Croazia, Austria, Germania, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca).

Verso un futuro di grandi eventi

La Coppa del Mondo giovani di scialpinismo rappresenta una conferma ulteriore che il Friuli-Venezia Giulia è pronto a ospitare eventi di assoluto spessore. L’augurio è che questo successo sia di buon auspicio anche in vista dei prossimi appuntamenti sportivi, fra cui spiccano le competizioni legate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

