San Sebastiano, l’omaggio della Regione alla Polizia Locale

La Polizia Locale del Friuli-Venezia Giulia ha festeggiato ieri 20 gennaio, come di consueto, la ricorrenza del suo Santo Patrono San Sebastiano, occasione per riflettere sull’importanza di un corpo che svolge un ruolo essenziale per la sicurezza e la tutela del territorio. L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha ribadito il sostegno della Regione alla Polizia Locale, ricordando come le amministrazioni locali rappresentino il riferimento diretto, ma che la Regione, con i propri finanziamenti, ne garantisce una sempre più efficiente operatività.

Investimenti regionali e tecnologia al servizio della sicurezza

Negli ultimi anni, la Regione ha messo a disposizione risorse significative, consentendo di migliorare sistemi di sicurezza, dotazioni tecnologiche e attrezzature di ultima generazione a favore dei circa 900 operatori di Polizia Locale. Questo investimento, unito alla collaborazione con le altre forze dell’ordine, permette di prevenire e contrastare con efficacia fenomeni di illegalità, incrementando la percezione di sicurezza nelle comunità locali.

Nuova data per la Giornata regionale della Polizia Locale

Una novità di particolare rilievo è lo spostamento della Giornata regionale della Polizia Locale: non si svolgerà più il 20 gennaio, ma all’inizio di maggio, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione della cittadinanza e delle scuole. Questa scelta testimonia la volontà di promuovere il dialogo tra la Polizia Locale e i cittadini in un periodo più agevole dal punto di vista climatico, e in cui le scuole possano coinvolgere gli studenti in momenti informativi e didattici.

Il valore della Polizia Locale nel tessuto sociale

La presenza costante degli agenti di Polizia Locale nelle strade e nei quartieri fa sentire i cittadini più sicuri e protetti. Il loro intervento è essenziale non solo in ambito di polizia amministrativa e stradale, ma anche per garantire ordine pubblico e supportare attività di protezione civile o eventi speciali. L’impegno della Regione a sostegno di questi professionisti costituisce un investimento a lungo termine per il benessere e la sicurezza dell’intera comunità.

Guardando avanti, l’assessore Roberti ha sottolineato l’importanza di continuare a rafforzare la formazione degli operatori e di incrementare la cooperazione interforze con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Solo con un approccio integrato, infatti, si potrà garantire una sicurezza a 360 gradi che tuteli il cittadino e valorizzi il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook