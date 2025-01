Trieste sempre più multietnica: +30% di stranieri in 12 anni

Trieste cambia volto: in 12 anni il numero di stranieri è cresciuto del 30%, passando dai dati del 2011 ai 25.063 residenti stranieri del 2023. Questi numeri, presentati dal rapporto Rupa (Rigenerazione urbana e politiche abitative) del Comune di Trieste, mettono in evidenza una realtà sempre più multietnica, con una presenza straniera che rappresenta il 12,5% della popolazione totale.

Il report rivela anche che la crescita è stata dell’11,7% rispetto al periodo pre-pandemia e del 4,6% solo nell’ultimo anno. Le comunità straniere sono ormai una parte integrante della città, contribuendo a soddisfare la domanda di manodopera e a rallentare l’invecchiamento demografico.

Le comunità straniere più rilevanti

Tra le comunità straniere più rappresentative emergono la comunità serba, che rappresenta il 16% del totale degli stranieri, e la comunità rumena, al 13%. Queste due comunità, ben radicate sul territorio già nel 2011, continuano a crescere e a contribuire al tessuto sociale della città.

Un dato interessante riguarda l’età: la popolazione straniera è prevalentemente giovane. Tra i 35 e i 39 anni, una persona su quattro è straniera, e percentuali simili si riscontrano nelle fasce 30-34 e 25-29 anni. Anche tra i più piccoli, dagli 0 ai 10 anni, gli stranieri rappresentano il 17% del totale, sottolineando il ruolo cruciale di queste comunità nel futuro demografico di Trieste.

Barriera Vecchia e San Giacomo: il centro della diversità

La distribuzione degli stranieri non è uniforme. La quinta circoscrizione (Barriera Vecchia-San Giacomo) accoglie il 42,7% degli stranieri, con 10.690 persone. Questo quartiere, densamente popolato, raggiunge i 15.450 abitanti per chilometro quadrato, oltre il doppio della densità della quarta circoscrizione (Città Nuova, Barriera Nuova, San Vito, Città Vecchia), dove risiede il 18,9% degli stranieri (4.749 persone).

Nei quartieri meno popolati, come l’altopiano ovest, gli stranieri sono solo lo 0,6% della popolazione, mentre nell’altopiano est arrivano all’1,4%. Tuttavia, i quartieri come San Giacomo e Piazza Perugino sono il vero cuore pulsante della diversità culturale triestina.

Una città multietnica in trasformazione

Oltre alle comunità serba e rumena, altre comunità si distinguono per la loro presenza: quella cinese, particolarmente visibile nel Borgo Teresiano, e le comunità slovene, concentrate soprattutto nelle zone di confine.

Interessante è notare come Trieste sia una destinazione non solo per stranieri, ma anche per cittadini provenienti da altre regioni italiane e dal Friuli-Venezia Giulia stesso. La metà dei nuovi residenti, infatti, proviene da altre aree dell’Italia, contribuendo alla vivacità demografica della città.

Il ruolo degli stranieri nel futuro di Trieste

La crescita della popolazione straniera a Trieste non è solo un dato statistico, ma una realtà che influenza positivamente la città. Gli stranieri svolgono un ruolo cruciale nel rallentare l’invecchiamento della popolazione e nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Con una presenza giovane e dinamica, queste comunità rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della città.

Trieste si conferma un crocevia di culture, una città in cui diversità e integrazione convivono e contribuiscono a plasmare una realtà sempre più inclusiva e proiettata verso il domani.

