Raccolta differenziata Udine: inizia il progetto con cassonetti smart

Dal prossimo 24 febbraio, prenderà il via la sperimentazione delle campane intelligenti per la raccolta differenziata in città. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Net, coinvolgerà sei aree urbane e avrà una durata di quattro mesi. In totale saranno installati 74 nuovi cassonetti tecnologici, dotati di sistemi di monitoraggio che consentiranno di migliorare la gestione dei rifiuti.

Le aree coinvolte e i cittadini interessati

Le campane intelligenti saranno collocate in zone strategiche: piazzale Cella, via Malborghetto, via Mantova, piazzale Chiavris, via Chisimaio e via Podgora. Saranno circa 2.500 cittadini, pari a 1.300 utenze Tari, a testare il nuovo sistema. Ogni utente riceverà una chiavetta elettronica per accedere ai cassonetti e conferire i rifiuti. I bidoni condominiali saranno sigillati, e sarà richiesto di utilizzare esclusivamente le nuove campane.

Obiettivi della sperimentazione

Il progetto mira a ottimizzare la raccolta differenziata, monitorando in tempo reale chi conferisce i rifiuti, quando e in che quantità. Questo approccio permetterà di valutare l’impatto della tecnologia e di incentivare comportamenti virtuosi tra i cittadini. Alla fine della sperimentazione, i dati raccolti serviranno a decidere se estendere il sistema all’intera città.

Campagna informativa: il ruolo degli Ecopoint

Per garantire il successo dell’iniziativa, il Comune ha avviato una campagna informativa dedicata. Come sottolineato dall’assessora all’Ambiente, Eleonora Meloni: “Gli appuntamenti informativi sono fondamentali per coinvolgere e informare i cittadini”. Gli Ecopoint, come quello già allestito in via Podgora, offriranno spiegazioni dettagliate sul funzionamento dei nuovi cassonetti.

Dove trovare gli Ecopoint

Fino ai primi di febbraio, gli Ecopoint saranno attivi in varie aree della città: via Mantova, via Val Saisera, via Chisimaio, via Misani, via Malborghetto e piazzale Cella. Qui, i cittadini potranno ricevere assistenza, presentare domande e chiarire eventuali dubbi.

Un passo verso la sostenibilità

La sperimentazione delle campane intelligenti rappresenta un importante passo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti urbani. Attraverso questa iniziativa, il Comune punta non solo a migliorare i tassi di raccolta differenziata, ma anche a sensibilizzare la popolazione su temi cruciali come l’ambiente e il riciclo.

