Giorno della Memoria, Fedriga condanna le offese alla memoria delle vittime

“È grave che ancora oggi vengano organizzate manifestazioni che umiliano la memoria di chi ha sofferto e perso la vita durante la Shoah”, ha dichiarato il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la solenne celebrazione del Giorno della Memoria presso la Risiera di San Sabba a Trieste.

L’evento, che ha visto la partecipazione degli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro, ha commemorato due ricorrenze significative: l’80° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau e il 25° anniversario dell’istituzione in Italia del Giorno della Memoria.

La Risiera di San Sabba, simbolo di memoria e monito per il futuro

La Risiera di San Sabba, unico lager nazista sul suolo italiano, ha fatto da sfondo a una cerimonia particolarmente sentita, in un momento storico in cui – come sottolineato da Fedriga – il ricordo delle atrocità della Shoah continua a essere messo in discussione da manifestazioni inaccettabili.

“La presenza delle istituzioni in luoghi simbolici come la Risiera è essenziale per ribadire che quanto accaduto al popolo ebraico e a tutte le vittime dei campi di concentramento non può essere piegato a logiche opportunistiche legate all’attualità”, ha affermato il governatore.

Liliana Segre e il valore del ricordo

Fedriga ha poi citato con emozione le parole della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, che ha ammonito: “Quando l’ultimo di noi sopravvissuti morirà, quanto accaduto rimarrà solo nei libri di storia”.

Questa riflessione evidenzia la necessità di mantenere vivo il ricordo delle persecuzioni e delle atrocità subite dagli ebrei durante il regime nazifascista, affinché le nuove generazioni comprendano l’importanza di difendere i valori della memoria e della giustizia.

Il futuro della memoria

Le celebrazioni del Giorno della Memoria rappresentano un impegno concreto verso il futuro, ha concluso Fedriga: “Queste testimonianze devono restare vive e dobbiamo onorarle tutti insieme anche in futuro”.

Un messaggio chiaro che riafferma la centralità della memoria storica come strumento di lotta contro ogni forma di negazionismo, odio e discriminazione.

