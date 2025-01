Polizia in azione: guida in stato di ebbrezza, sanzioni a raffica a Trieste

Trieste, sabato notte e domenica mattina: un’intensa operazione di controllo stradale ha coinvolto agenti della polizia stradale, della polizia locale e della questura. L’obiettivo? Contrastare l’abuso di sostanze alcoliche alla guida, garantendo maggiore sicurezza sulle strade del capoluogo giuliano e dei collegamenti con la rete autostradale.

Le pattuglie hanno effettuato posti di blocco lungo i punti strategici della città, fermando 212 conducenti per verifiche etilometriche.

Sei patenti ritirate e decurtati 60 punti

I risultati non si sono fatti attendere: sono state accertate numerose violazioni dell’articolo 186 del Codice della Strada, che regola il limite massimo di alcol consentito alla guida.

Tre violazioni sono state rilevate per un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 g/l, coinvolgendo quattro uomini.

sono state rilevate per un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 g/l, coinvolgendo quattro uomini. Due violazioni per livelli tra 0,81 e 1,5 g/l.

per livelli tra 0,81 e 1,5 g/l. Un caso grave, con concentrazione superiore a 1,5 g/l, ha portato al sequestro amministrativo del veicolo coinvolto.

In totale, le autorità hanno ritirato sei patenti di guida e sottratto 60 punti complessivi dalle licenze dei trasgressori.

Gli effetti dell’alcol sulla guida

Guidare in stato di ebbrezza non è solo una violazione della legge, ma rappresenta un serio rischio per la sicurezza di tutti. L’alcol è un depressore del sistema nervoso centrale:

Dopo un iniziale senso di euforia, induce torpore e rallentamento dei riflessi .

. Riduce la capacità di reazione, causando diplopia (sdoppiamento del campo visivo) e limitando il campo visivo laterale.

e limitando il campo visivo laterale. Ostacola la percezione della profondità, fondamentale per valutare le distanze.

Non bere quando devi guidare. Mai. La sicurezza stradale è una priorità per tutti.

Controlli e prevenzione: un impegno costante

L’operazione condotta a Trieste sottolinea l’importanza dei controlli periodici per contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Le autorità continueranno a promuovere azioni di prevenzione e sensibilizzazione, invitando i cittadini a rispettare le regole della strada e a proteggere sé stessi e gli altri.

Riflessioni: un messaggio per tutti i conducenti

L’iniziativa del fine settimana serve da monito: la guida in stato di ebbrezza non è tollerabile. Per chi decide di mettersi al volante, la scelta più responsabile è evitare completamente il consumo di alcol. Solo così possiamo contribuire a ridurre incidenti e tragedie sulle strade.

