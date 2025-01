Trieste pioniera del monitoraggio subacqueo: Arpa Fvg lancia una nuova campagna nel Golfo di Trieste per registrare il clima acustico subacqueo. Lo ha annunciato oggi l’assessore alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, sottolineando come l’Agenzia sia un punto di riferimento a livello nazionale per la gestione del rumore marino.

Le aree di monitoraggio: Golfo di Trieste e Miramare

La nuova campagna si concentrerà su due aree chiave: la zona centrale del Golfo di Trieste, caratterizzata da un’intensa attività umana, e l’area marina protetta di Miramare, un simbolo di tutela ambientale. L’obiettivo è misurare e mitigare l’impatto delle attività umane, come il trasporto marittimo, il turismo e la pesca, sulla fauna marina.

Nuove tecnologie per un monitoraggio all’avanguardia

Arpa Fvg ha acquisito due strumenti di ultima generazione: Sono.Vault e Sylence, registratori autonomi progettati per il monitoraggio a lungo termine dei rumori marini. Questi dispositivi garantiscono alta precisione, basso consumo energetico e grande capacità di memoria.

Secondo Scoccimarro, il confronto dei dati raccolti con queste tecnologie permetterà di approfondire la comprensione degli effetti delle emissioni sonore sull’ambiente marino e fornirà informazioni cruciali per politiche ambientali più sostenibili.

Un progetto transfrontaliero per l’Adriatico

La campagna rientra nel progetto Interreg Italia-Croazia “Undersea”, che punta a creare una rete di monitoraggio per coprire l’intero Adriatico. Questo approccio transfrontaliero mira a favorire la collaborazione internazionale e a promuovere l’innovazione tecnica nel campo della protezione marina.

Un passo avanti per la biodiversità

“Questo potenziamento del monitoraggio del rumore sottomarino rappresenta un significativo progresso verso la protezione della biodiversità marina”, ha dichiarato Scoccimarro. L’obiettivo è garantire un equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela ambientale, promuovendo l’uso sostenibile delle risorse marine.

Arpa Fvg: un’eccellenza europea

L’assessore ha inoltre sottolineato il ruolo strategico di Arpa Fvg nella progettazione di iniziative europee che uniscono competenze tecnico-scientifiche a livello internazionale. “Questi progetti favoriscono l’innovazione e creano reti di collaborazione fondamentali per affrontare le sfide ambientali del futuro”, ha concluso Scoccimarro.

