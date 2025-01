Friuli-Venezia Giulia: 915 mila euro per salvare capitelli e affreschi

“Ancora una volta la Regione Friuli-Venezia Giulia è apripista in Italia in ambito culturale”, ha dichiarato il vicegovernatore e assessore alla Cultura Mario Anzil, annunciando lo stanziamento di 915 mila euro per il recupero di affreschi, capitelli e ancone votive. Un progetto ambizioso che coinvolge 23 amministrazioni comunali e mira a valorizzare le testimonianze artistiche e architettoniche del territorio.

Capitelli e ancone: memoria e identità

Questi elementi, spesso collocati lungo le vie o nelle campagne, rappresentano un patrimonio storico e spirituale unico, radicato nella cultura delle comunità locali. La Regione ha deciso di destinare 240 mila euro specificamente al ripristino di capitelli e ancone, con 14 mila euro per ciascun Comune beneficiario. “Un’iniziativa importante per mantenere viva la memoria e restituire bellezza ai nostri borghi”, ha sottolineato Anzil.

Il progetto “Affreschi e capitelli”

L’intervento rientra nel progetto regionale “Affreschi e capitelli”, che prevede la conservazione e valorizzazione di edifici e opere di pregio artistico. Per il recupero degli affreschi, sono stati già stanziati 675 mila euro, assegnati a 27 Comuni, per un totale complessivo di 915 mila euro, sommando le risorse per capitelli e ancone.

Questi finanziamenti permetteranno di salvaguardare opere d’arte di rilievo culturale e di restituire un significato profondo ai territori.

Come funzioneranno i finanziamenti

Gli Enti Locali saranno chiamati a predisporre bandi specifici per coinvolgere anche i privati nel recupero delle opere. La Regione ha già preparato una bozza di bando e relativa modulistica per facilitare il lavoro dei Comuni. “Un supporto concreto – ha spiegato Anzil – per stimolare interventi che altrimenti rischierebbero di essere trascurati”.

Le dichiarazioni di Mario Anzil

Il vicegovernatore ha evidenziato l’importanza del progetto sia per i residenti che per i turisti. “Gli interventi di ripristino rendono il territorio più gradevole e attrattivo, valorizzando le tradizioni locali e favorendo il turismo”, ha detto Anzil. Il progetto offre anche un supporto concreto ai professionisti del restauro, una categoria fortemente rappresentata in Friuli-Venezia Giulia.

Un invito a riscoprire la bellezza dei dettagli

“Con questo progetto – ha concluso Anzil – vogliamo porre l’attenzione su quelli che sembrano dettagli, ma che, a loro modo, rappresentano l’anima delle nostre comunità. Ridiamo valore a opere che raccontano la nostra storia e la rendono fruibile per le future generazioni”.

