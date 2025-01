Dal mese di febbraio, all’interno della Struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, entrerà in funzione un ambulatorio specializzato nella gravidanza multipla. Questa nuova iniziativa mira a uniformare l’assistenza prenatale, intrapartum e postnatale delle donne in attesa di più di un bambino, garantendo un percorso di cura mirato e altamente professionale.

Un team multidisciplinare al servizio delle pazienti

L’ambulatorio nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure e degli esiti della gravidanza attraverso procedure cliniche standardizzate e un approccio multidisciplinare. Il team sarà composto da ginecologi-ostetrici, ostetriche, neonatologi e psicologi, per fornire alle future mamme un supporto a 360 gradi durante tutto il periodo della gravidanza e nel post-parto.

Come funzionerà l’assistenza

Le visite si terranno ogni due settimane, il lunedì mattina, presso la piastra ambulatoriale del padiglione 7, negli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia. Durante gli incontri verranno effettuati:

Controllo ostetrico della gravidanza per monitorare il benessere della madre;

per monitorare il benessere della madre; Ecografia di secondo livello, per valutare lo stato di salute dei gemelli.

Modalità di prenotazione

Per accedere ai servizi dell’ambulatorio è necessario prenotare un appuntamento telefonando alla Segreteria Ambulatoriale al numero 0432 559695 (attiva dalle 8:00 alle 13:30).

L’impegnativa verrà emessa con esenzione M50 (gravidanza gemellare) e potrà includere:

Prima visita : visita ostetrica + ecografia ostetrica;

: visita ostetrica + ecografia ostetrica; Visite successive : controllo ostetrico + ecografia ostetrica;

: controllo ostetrico + ecografia ostetrica; Ecografia translucenza nucale (se possibile, effettuata nell’ambulatorio dedicato);

(se possibile, effettuata nell’ambulatorio dedicato); Ecografia morfologica e premorfologica, ove indicato.

Le dichiarazioni dei responsabili

Il direttore medico dell’ospedale, Domenico Montemurro, ha espresso soddisfazione per l’attivazione del nuovo servizio: “Grazie alla professoressa Driul e alla disponibilità di diverse figure professionali, apriamo questo ambulatorio specializzato per garantire una presa in carico ancora più attenta delle future mamme che affronteranno una gravidanza gemellare. Si tratta di un’iniziativa che prevede un percorso mirato e strutturato per il benessere delle pazienti e dei loro bambini”.

