La campagna antinfluenzale in Friuli-Venezia Giulia sta registrando un significativo incremento delle adesioni. Secondo i dati aggiornati al 28 gennaio 2025, sono state effettuate 252.206 vaccinazioni, contro le 239.227 dello stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta di un aumento del 5,4%, pari a quasi 13.000 persone in più. Anche la fascia degli over 65 ha mostrato una maggiore partecipazione, passando dal 54,8% del 2024 al 56% attuale.

Vaccinazioni in crescita nelle farmacie

Per favorire la diffusione della vaccinazione, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potenziato i percorsi di accesso facilitato per le categorie a rischio. Inoltre, è aumentato il numero di farmacie convenzionate aderenti alla campagna, con una crescita significativa delle somministrazioni:

+11% di vaccinazioni eseguite presso i medici di famiglia e pediatri ;

; +126% di vaccinazioni effettuate nelle farmacie convenzionate.

Questi dati confermano l’efficacia delle strategie regionali nel rendere il vaccino più accessibile alla popolazione.

Incidenza dell’influenza in FVG: numeri e trend

L’influenza rimane un problema di salute pubblica con un impatto significativo dal punto di vista epidemiologico ed economico. Quest’anno l’epidemia sta seguendo un andamento pre-pandemia, con un picco previsto tra gennaio e febbraio. Nei due anni successivi al Covid-19, invece, il picco era stato raggiunto prima della fine dell’anno.

Secondo i dati aggiornati:

Incidenza media in FVG : 12,71 casi ogni 1.000 assistiti.

: 12,71 casi ogni 1.000 assistiti. Incidenza media nazionale : 15,0 casi ogni 1.000 assistiti.

: 15,0 casi ogni 1.000 assistiti. Tamponi positivi ai virus influenzali : 60% dei test effettuati.

: 60% dei test effettuati. Tamponi positivi al Coronavirus: 7% dei test effettuati.

Rispetto alla stagione 2023-2024, si registra una diminuzione dei casi gravi: finora sono stati segnalati 5 casi di influenza complicata, contro i 22 della scorsa stagione.

Chi deve vaccinarsi? Le raccomandazioni della Regione

Per contrastare il virus e ridurre le complicanze, la vaccinazione è fortemente raccomandata e offerta gratuitamente a:

Over 60 e malati cronici ;

; Donne in gravidanza ;

; Residenti in strutture di assistenza ;

; Operatori sanitari e lavoratori dei servizi essenziali ;

; Personale a contatto con animali a rischio di infezione (pollame, suini, ecc.) ;

; Bambini tra i 6 mesi e i 6 anni.

La vaccinazione è inoltre disponibile per tutta la popolazione dai 6 mesi in su, per chi desidera proteggersi dall’influenza e dalle sue complicanze.

Una campagna efficace

I dati della campagna antinfluenzale 2025 in FVG confermano un trend positivo, con un’aumentata copertura vaccinale e una riduzione delle forme gravi della malattia. Grazie a un accesso più capillare alle vaccinazioni e alla maggiore adesione dei cittadini, la Regione punta a ridurre ulteriormente l’impatto dell’influenza, proteggendo in particolare le categorie più fragili.

