Milano diventa il palcoscenico della Capitale Europea della Cultura 2025, con una serie di eventi che dal 10 al 22 febbraio porteranno il Friuli-Venezia Giulia e Gorizia-Nova Gorica nel cuore della città. Presentata dal vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia Mario Anzil, l’iniziativa “Un viaggio da fare 2025. Friuli-Venezia Giulia e GO! 2025” si propone di superare i confini attraverso la cultura e promuovere l’identità storica e artistica della regione, con un messaggio di unità e collaborazione.

L’evento si configura come un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale del territorio, accendendo i riflettori su autori, artisti e intellettuali che hanno segnato la storia del Friuli-Venezia Giulia e oltre. La cultura diventa così uno strumento di dialogo capace di costruire ponti e abbattere barriere.

Dove e quando: il programma della rassegna

La prima settimana degli eventi si terrà nella Libreria Mondadori Duomo, mentre dal 17 al 22 febbraio le iniziative si sposteranno alla Libreria Bocca, luoghi simbolo dell’incontro tra lettori e cultura. La rassegna si inaugurerà il 10 febbraio, con incontri che vedranno protagonisti scrittori, giornalisti, filosofi e artisti, tutti impegnati a raccontare storie di confine, identità e memoria collettiva.

Il programma si caratterizza per un’offerta culturale diversificata che spazia dalla letteratura alla filosofia, passando per il giornalismo, la storia e le arti visive. Gli incontri offriranno ai partecipanti l’occasione di esplorare il valore della memoria e dell’identità attraverso il confronto con esperti e testimoni diretti.

Gli ospiti e i temi degli incontri

Molti i nomi illustri che parteciperanno all’iniziativa, tra cui:

Quirino Principe e Massimiliano Finazzer Flory per un omaggio a Carlo Michelstaedter , filosofo simbolo della Mitteleuropa, la cui eredità continua a influenzare il pensiero contemporaneo.

e per un omaggio a , filosofo simbolo della Mitteleuropa, la cui eredità continua a influenzare il pensiero contemporaneo. Greta Sclaunich , autrice del saggio “ Le foibe spiegate ai ragazzi “, che porterà una riflessione sulla memoria storica e sulla necessità di tramandare il passato alle nuove generazioni.

, autrice del saggio “ “, che porterà una riflessione sulla memoria storica e sulla necessità di tramandare il passato alle nuove generazioni. Paolo Rumiz , in dialogo con Ervin Hladnik Milharcic , presenterà il libro “ Verranno di notte. Lo spettro della barbarie in Europa “, un’analisi lucida sull’attualità geopolitica.

, in dialogo con , presenterà il libro “ “, un’analisi lucida sull’attualità geopolitica. Mauro Covacich , protagonista di un incontro sulla Trilogia triestina , esplorando la letteratura di confine e il suo legame con l’identità culturale.

, protagonista di un incontro sulla , esplorando la letteratura di confine e il suo legame con l’identità culturale. Giannola e Antonella Nonino , con Elisabetta Sgarbi, per un focus sulla 50esima edizione del Premio Nonino , celebrando la tradizione enologica e culturale friulana.

, con Elisabetta Sgarbi, per un focus sulla , celebrando la tradizione enologica e culturale friulana. Francesco Tullio Altan, celebre vignettista, che ripercorrerà la sua carriera attraverso l’umorismo e la satira.

Mostre ed eventi espositivi tra Milano e il Friuli-Venezia Giulia

Parallelamente agli incontri, la rassegna offrirà anche un’anteprima sulle mostre che verranno allestite in Friuli-Venezia Giulia in occasione di GO! 2025. Tra queste:

“Ungaretti poeta e soldato” , dedicata al poeta Giuseppe Ungaretti, tra il Museo di Santa Chiara a Gorizia e la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea a Monfalcone.

, dedicata al poeta Giuseppe Ungaretti, tra il Museo di Santa Chiara a Gorizia e la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea a Monfalcone. “Tullio Crali. Una vita per il Futurismo” , che celebra il maestro del Futurismo giuliano, pioniere dell’arte aeropittorica.

, che celebra il maestro del Futurismo giuliano, pioniere dell’arte aeropittorica. “Leonor Fini, icona del Surrealismo”, in apertura a Palazzo Reale di Milano dal 26 febbraio, esplorando il suo universo visionario.

Le esposizioni mirano a valorizzare il contributo degli artisti del Friuli-Venezia Giulia nel panorama culturale internazionale, offrendo ai visitatori un’occasione unica per scoprire opere di grande rilievo storico e artistico.

Cinema e cultura transfrontaliera

Tra le novità più attese, anche il concorso cinematografico “Corti senza confine”, con la presidenza del Premio Oscar Gabriele Salvatores. Il progetto coinvolgerà giovani filmmaker europei per raccontare il territorio goriziano attraverso lo sguardo della narrazione audiovisiva, dando vita a racconti inediti capaci di superare le divisioni storiche e politiche.

Il cinema diventa così un potente strumento di connessione, capace di trasmettere il valore della diversità culturale e di promuovere una visione di Europa basata sul dialogo e sulla condivisione.

Un messaggio per il futuro

Con GO! 2025, il Friuli-Venezia Giulia si conferma una bandiera della cultura nel cuore dell’Europa. Gli eventi a Milano rappresentano un’anteprima di un anno che vedrà Gorizia-Nova Gorica protagoniste di una grande trasformazione culturale, dove i confini diventeranno opportunità di incontro e crescita comune. L’iniziativa vuole lasciare un segno tangibile nel panorama culturale europeo, favorendo lo scambio tra culture e generazioni.

La rassegna non è solo un’occasione per conoscere il patrimonio culturale friulano, ma un invito a riscoprire il valore della cultura come strumento di progresso sociale e coesione internazionale.

