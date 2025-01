Pacchetto scuola, 250mila euro per il sostegno agli studenti del FVG con disabilità

L’Amministrazione regionale rafforza il proprio impegno a favore degli studenti con disabilità nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia, mettendo a disposizione 250mila euro per l’aumento delle ore di sostegno. Il finanziamento riguarda 74 istituti scolastici e punta a garantire un supporto più efficace alle esigenze degli alunni con problematiche comportamentali o bisogni educativi speciali.

Un investimento concreto per l’inclusione

Grazie a un accordo con Ardis (Agenzia regionale per il diritto allo studio) e l’Ufficio scolastico regionale (Usr), la Regione ha deciso di incrementare la dotazione oraria destinata ai servizi di sostegno. L’obiettivo è assicurare una piena inclusione sociale ed educativa degli alunni, offrendo un ambiente scolastico in cui possano esprimere appieno il proprio potenziale.

Il “Pacchetto scuola”

Questo provvedimento si aggiunge a una serie di interventi già operativi nel “Pacchetto scuola”. Tra le azioni più significative:

Comodato d’uso dei libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva;

per studenti non vedenti o con Incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno tramite un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale;

della dotazione oraria di personale docente di sostegno tramite un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale; Finanziamenti per le scuole, in particolare 37 istituti già sostenuti con 300mila euro nell’anno scolastico in corso.

Risorse destinate alle esigenze specifiche

Nel dettaglio, il “Pacchetto scuola” ha previsto:

250mila euro per i docenti di sostegno nelle scuole che ospitano più di venti alunni con disabilità;

per i docenti di sostegno nelle scuole che ospitano più di 860mila euro per gli insegnanti di istituti con un numero elevato di studenti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e bisogni educativi speciali (Bes).

Aumento delle risorse nella legge di Stabilità 2025

Con la legge di Stabilità 2025 sono stati aggiunti ulteriori 250mila euro per il potenziamento delle misure di sostegno agli studenti con disabilità. Inoltre, con la “Dote scuola”, la Regione ha confermato l’esenzione Isee per i giovani che presentano queste problematiche, favorendo un accesso più agevole alle opportunità formative.

Percorsi Pcto inclusivi

È in fase di progettazione un nuovo percorso da 250mila euro rivolto agli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, per assicurare la realizzazione delle ore obbligatorie dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto). L’intesa prevede la collaborazione con una struttura specializzata che realizzerà laboratori finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali e all’orientamento a partire dalla classe terza.

