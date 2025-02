Nel 2025 Banco Farmaceutico celebra 25 anni di attività e, per l’occasione, si rinnova l’appuntamento con le Giornate di Raccolta del Farmaco, previste da martedì 4 a lunedì 10 febbraio. Un evento che coinvolge più di 5.800 farmacie in tutta Italia, dove i cittadini potranno donare medicinali da banco destinati alle persone in difficoltà.

Il valore della solidarietà: i numeri della raccolta

I risultati dello scorso anno testimoniano l’impatto di questa iniziativa: nel 2024 sono state raccolte 588.013 confezioni di farmaci, per un valore di oltre 5 milioni di euro. Questi farmaci hanno supportato più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 436.000 persone in condizione di povertà sanitaria.

Nonostante questi numeri significativi, il fabbisogno rimane elevato: le associazioni segnalano la necessità di oltre un milione di confezioni. Per questo motivo, si invita la popolazione a recarsi appositamente in farmacia per contribuire.

Cosa donare: i farmaci più richiesti

Le donazioni dovrebbero concentrarsi su medicinali di uso comune, tra cui:

Antinfluenzali e medicinali pediatrici ;

e ; Decongestionanti nasali , analgesici e antifebbrili ;

, e ; Antistaminici , farmaci ginecologici e preparati per la tosse ;

, e ; Farmaci per disturbi gastrointestinali , antinfiammatori e disinfettanti ;

, e ; Medicinali per dolori articolari.

Il Friuli-Venezia Giulia risponde presente

In Friuli-Venezia Giulia, la partecipazione è sempre stata significativa. Nel 2024, sono state raccolte 19.504 confezioni di farmaci in 192 farmacie, per un valore superiore a 170.000 euro. Questi medicinali hanno permesso di curare oltre 13.000 persone grazie al supporto di 87 realtà caritative locali.

Focus su Pordenone e provincia

A Pordenone e provincia, la Raccolta si svolgerà in 45 farmacie dal 4 al 10 febbraio. I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti in particolare nelle giornate di sabato 8 e lunedì 10 febbraio. Nel 2024, l’iniziativa ha permesso di raccogliere 5.461 confezioni di farmaci, per un valore di circa 47.721 euro, a beneficio di quasi 2.000 persone.

Quest’anno, l’obiettivo è ancora più ambizioso: soddisfare il fabbisogno di oltre 6.000 confezioni di farmaci richieste da 25 associazioni benefiche del territorio.

Un piccolo gesto per un grande aiuto

Partecipare è semplice: basta recarsi in una delle farmacie aderenti, acquistare un medicinale da banco tra quelli più richiesti e consegnarlo ai volontari presenti. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza per chi vive in condizioni di difficoltà.

In un momento storico in cui le disuguaglianze sanitarie continuano a crescere, iniziative come la Giornata di Raccolta del Farmaco dimostrano quanto sia importante la solidarietà di comunità. Perché, a volte, un semplice farmaco può rappresentare una speranza di guarigione.

