“Il viaggio a Reims” sbarca a Gorizia per GO!2025

Mancano pochi giorni all’inaugurazione di GO!2025, ma l’atmosfera in Friuli-Venezia Giulia è già carica di energia. Tra gli eventi più attesi spicca “Il viaggio a Reims”, l’opera buffa di Gioachino Rossini che andrà in scena il 19 e il 21 giugno nella suggestiva Piazza della Transalpina a Gorizia. Questo spettacolo non è solo un tributo alla grande musica, ma un vero e proprio simbolo di una cultura di frontiera che supera i confini geografici e linguistici.

Cultura di frontiera

“In Friuli-Venezia Giulia è già tempo di futuro”, ha dichiarato il vicegovernatore Mario Anzil durante la presentazione ufficiale a Udine. L’opera, infatti, rappresenta un viaggio non solo artistico ma anche tecnologico: la scenografia mescolerà elementi reali e virtuali, utilizzando nuove tecnologie che anticipano le produzioni artistiche del futuro. Questo dialogo tra tradizione e innovazione sarà uno dei fili conduttori di GO!2025.

Una collaborazione transfrontaliera di eccellenza

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Piccolo Opera Festival e il Teatro d’Opera e Balletto Nazionale di Lubiana, con la direzione artistica di Gabriele Ribis e la direzione d’orchestra di Marko Hribernik. Questo evento incarna perfettamente lo spirito di GO!2025, ponendo la Piazza della Transalpina come fulcro di un’Europa che vede nel confine non una barriera, ma un punto di incontro.

Un viaggio fisico e culturale: treni torici per il Pubblico

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, saranno messi a disposizione due treni storici che accompagneranno gli spettatori fino a Gorizia, trasformando lo spostamento in parte integrante dell’evento. Un modo per sottolineare come il viaggio sia non solo un tema dell’opera di Rossini, ma anche un’esperienza reale per il pubblico.

Biglietti disponibili da marzo

L’attesa sta per finire: i biglietti per le due rappresentazioni saranno disponibili su vivaticket.com a partire dal 1° marzo. Non perdere l’occasione di partecipare a un evento unico, dove musica, arte e tecnologia si fondono per raccontare una nuova idea di Europa.

Oltre il confine, verso il futuro

“Il viaggio a Reims” rappresenta molto più di un’opera lirica. È un manifesto di una cultura senza confini, un invito a guardare oltre, a immaginare un futuro dove l’arte diventa il linguaggio universale che unisce popoli e tradizioni. GO!2025 è alle porte, e con eventi come questo, il Friuli-Venezia Giulia si conferma un crocevia di innovazione e bellezza.

