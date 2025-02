Zone rosse Trieste: arresto o multa per chi viola l’ordinanza

A Trieste, le misure di controllo nelle zone rosse si fanno sempre più rigide. Chi viene allontanato da queste aree e tenta di farvi ritorno rischia sanzioni pesanti: arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro. Il tutto in conformità con l’articolo 650 del codice penale e l’articolo 17 del TULPS, che regolamentano le contravvenzioni alle ordinanze emesse dalle autorità di pubblica sicurezza.

L’iter dei controlli: come funziona

Le forze dell’ordine eseguono controlli mirati su soggetti ritenuti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti. I dati di chi viene identificato vengono registrati e, in caso di un nuovo controllo nella stessa area, scatta automaticamente la denuncia se l’ordinanza è ancora in vigore, ovvero fino al 31 marzo.

Statistiche e primi risultati

Secondo il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, nella seconda settimana di validità dell’ordinanza sono stati aggiunti altri sette individui all’elenco degli allontanati. Le statistiche mostrano una media di un allontanamento ogni 50 controlli, segno che il monitoraggio è capillare. Al momento non risultano denunce, ma sembra che l’effetto deterrente stia iniziando a dare i suoi frutti, almeno nelle aree più sorvegliate.

Mancano i dettagli sui soggetti coinvolti

Non sono ancora state rese note informazioni dettagliate sulla nazionalità e l’età delle persone allontanate. Tuttavia, l’ordinanza mira a prevenire comportamenti pericolosi non solo nelle zone rosse, ma anche in altre aree della città, dove alcuni soggetti potrebbero continuare a compiere attività delittuose.

