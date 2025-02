112 Day 2025: open day alla Centrale operativa di Palmanova

L’11 febbraio si celebra in tutta Europa il 112 Day, una giornata speciale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del Numero Unico per le Emergenze (NUE 112). In occasione di questa ricorrenza, la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia organizza un open day presso la Centrale operativa NUE 112 di Palmanova, offrendo a tutti la possibilità di scoprire il cuore della risposta alle emergenze.

Un’occasione per conoscere il lavoro degli operatori

Dalle 9 alle 17, i visitatori potranno osservare da vicino il lavoro svolto all’interno della Centrale, dove vengono gestite e smistate le chiamate di emergenza destinate agli enti di soccorso, tra cui:

Carabinieri

Polizia di Stato

Vigili del Fuoco

Emergenza Sanitaria

Capitaneria di Porto

Protezione Civile Regionale

Durante la visita, sarà possibile interagire con gli operatori e comprendere meglio il funzionamento del servizio che, ogni giorno, garantisce risposte rapide e coordinate alle emergenze.

Prenotazione obbligatoria per motivi di sicurezza

L’evento è gratuito, ma per motivi di sicurezza e organizzazione è necessario prenotarsi in anticipo. Questa misura permetterà di garantire un’esperienza ordinata e sicura per tutti i partecipanti.

Perché il 112 è così importante?

Il Numero Unico per le Emergenze rappresenta un servizio fondamentale per la gestione delle emergenze in tutta Europa. Grazie a una struttura efficiente e all’uso di tecnologie avanzate, il NUE 112 consente un coordinamento rapido ed efficace tra i vari enti preposti al soccorso, riducendo i tempi di intervento e salvando vite umane.

Come partecipare all’open day?

Per prendere parte alla visita alla Centrale operativa di Palmanova, è necessario prenotarsi in anticipo. Maggiori informazioni sulle modalità di prenotazione saranno disponibili sul sito della Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia

