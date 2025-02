Lupi nella Pedemontana: paura o normale convivenza?

La presenza dei lupi nella Pedemontana Pordenonese non sorprende più i residenti. L’ultimo avvistamento è avvenuto lunedì 3 febbraio alle 19 in via Sacile, a Polcenigo. Un automobilista, trovandosi nei pressi delle zone residenziali, ha raccontato: “Stavo viaggiando in macchina quando, ad un certo punto, ho visto un lupo passare tranquillamente sul ciglio della strada”.

La zona è molto trafficata a quell’ora, essendo il principale collegamento tra San Giovanni e Sacile. Secondo il testimone, “ultimamente si vedono un po’ dappertutto”, riferendosi anche ad altri avvistamenti, come quello avvenuto fuori dal cimitero di Polcenigo alcune settimane fa.

La paura dopo l’attacco a un cane

L’automobilista ha deciso di condividere l’avvistamento sui social, forse anche a causa del recente episodio drammatico del 30 gennaio, quando un cane meticcio di 12 anni è stato sbranato dai lupi nella località Livenza. La famiglia del cane ha segnalato il fatto alle autorità, spingendo l’amministrazione comunale a esortare la popolazione a fare attenzione nelle ore notturne e a proteggere gli animali domestici.

Un dibattito acceso sui social

Il post ha immediatamente acceso il dibattito tra i cittadini. Da una parte, c’è chi minimizza la situazione, ritenendo che la presenza dei lupi sia parte integrante dell’ecosistema montano. “Se si vive in una zona boschiva ai piedi delle montagne, cosa ci si lamenta degli animali selvatici? Dove credete che debbano andare?”, ha commentato un utente.

Dall’altra, cresce la preoccupazione per la frequenza con cui questi animali si avvicinano alle aree abitate. “Più avranno contatti con l’uomo e meno paura avranno di noi. Oltre a tenere a bada i cani, dovremo anche tenere in casa i bambini”, ha scritto l’autore della segnalazione.

Gli attacchi ai cittadini sono rari, ma la prudenza è necessaria

Secondo LIFE Wolf Alps EU, gli attacchi dei lupi agli esseri umani sono estremamente rari. Uno studio condotto dall’istituto di ricerca NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) ha confermato che questi animali tendono ad evitare il contatto diretto con l’uomo. Tuttavia, il problema della loro crescente presenza vicino ai centri abitati rimane.

Le autorità invitano la popolazione a non lasciare cibo all’aperto, proteggere gli animali domestici e segnalare ogni avvistamento alle forze dell’ordine o ai forestali. La convivenza con i lupi si sta rivelando una sfida per Polcenigo e l’intera Pedemontana Pordenonese, tra chi li vede come un pericolo e chi invece li considera parte della natura da rispettare.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook