Sappada convince i turisti,+12% sulle piste da sci nelle vacanze

Nel cuore delle Dolomiti, Sappada si conferma polo turistico in forte espansione, grazie a un’offerta che unisce sport invernali, servizi di qualità e investimenti mirati. Durante le recenti vacanze natalizie, la località ha fatto registrare un significativo +12% di presenze rispetto alla stagione precedente, un risultato che testimonia la crescente attrattività di questa meta del Friuli-Venezia Giulia.

Un polo invernale in costante crescita

I dati parlano chiaro: durante le vacanze di Natale, gli ingressi giornalieri alle piste hanno toccato quota 25.765. Gli aggiornamenti più recenti, che coprono fino al 2 febbraio, registrano 48.943 primi ingressi (+2,7%) e 517.871 passaggi sugli impianti (+2,6%). Numeri che confermano la crescita costante di Sappada, merito anche di un’offerta integrata che sa attirare famiglie, appassionati di sport invernali e turisti stranieri, in particolare dai Paesi dell’Est.

L’impegno della Regione e di Promoturismo Fvg

Dal 2019, anno in cui Sappada è entrata ufficialmente in Friuli-Venezia Giulia, la Regione ha destinato 27,6 milioni di euro per la manutenzione, gli investimenti e la gestione del polo sciistico, tramite il braccio operativo di Promoturismo Fvg. Secondo l’assessore regionale al Turismo e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, questi fondi stanno producendo risultati tangibili, innescando un circolo virtuoso di sviluppo economico e rafforzamento del tessuto produttivo locale.

La visita dell’assessore Bini a Sappada ha permesso di incontrare il sindaco Alessandro De Zordo, gli operatori turistici e gli amministratori locali. Un confronto proficuo che ha ribadito la piena sinergia tra istituzioni e comunità. Grazie a workshop, fiere e iniziative promozionali a livello internazionale, Sappada sta conquistando nuovi mercati e consolidando un flusso turistico destagionalizzato, capace di attirare visitatori anche nei mesi centrali dell’anno.

Nevelandia e l’offerta per famiglie

Tra le attrazioni di spicco si distingue Nevelandia, il parco dedicato a bambini e famiglie. L’attenzione verso i servizi di qualità, dall’accoglienza alberghiera alla ristorazione di livello, rappresenta un altro punto di forza della destinazione. Questa strategia globale rende Sappada una meta competitiva e in continua evoluzione, pronta a rispondere alle esigenze di un turismo sempre più variegato.

I dati incoraggianti e il gradimento degli appassionati della neve e degli sport invernali confermano il valore degli investimenti della Regione e di Promoturismo Fvg. Con l’obiettivo di accrescere ulteriormente il richiamo internazionale, il Friuli-Venezia Giulia continuerà a sostenere Sappada, puntando su innovazione, promozione e miglioramento continuo delle infrastrutture turistiche.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook