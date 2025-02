Udine, riorganizzazione in Comune: ecco le nuove deleghe

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha annunciato una redistribuzione delle deleghe tra assessori e consiglieri comunali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa e rispondere in modo più mirato alle esigenze della cittadinanza.

“L’obiettivo è garantire un’Amministrazione sempre più vicina ai cittadini e favorire un approccio integrato alle politiche di sviluppo del territorio”, ha dichiarato il sindaco.

Andrea Zini: focus su sviluppo del personale

L’assessore Andrea Zini ha ricevuto la nuova delega allo Sviluppo del personale e benessere organizzativo, che si aggiunge alle sue attuali responsabilità in Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Politiche abitative per l’Edilizia sociale e Protezione Civile.

Zini collaborerà con la nuova dirigente al personale, nominata il 1° febbraio, per la gestione e valorizzazione delle risorse umane del Comune, che conta circa 750 dipendenti.

“Il capitale umano è un asset strategico per l’efficienza amministrativa. A dicembre 2024 è stato approvato il regolamento per lo smart working, con una sperimentazione annuale per alcuni dipendenti. Inoltre, è in corso una mappatura delle competenze del personale per identificare le aree di sviluppo”, ha spiegato Zini.

Arianna Facchini: verso un bilancio di sostenibilità

L’assessora Arianna Facchini ha ottenuto la delega al Bilancio di sostenibilità dell’ente, integrando le sue competenze in Demografica e Statistica, Politiche giovanili e Pari opportunità.

Facchini elaborerà un documento per monitorare l’azione amministrativa e promuovere trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini.

“Vogliamo rendere conto del lavoro dell’Amministrazione con una rendicontazione accessibile a tutti. Questa delega si integra con il Bilancio di genere, strumento chiave per analizzare l’impatto delle politiche sulle disuguaglianze di genere”, ha dichiarato Facchini.

Nuove deleghe anche per i consiglieri comunali

Tre consiglieri comunali hanno ricevuto nuove deleghe per rafforzare il legame tra Amministrazione e territorio:

Margherita Susanna si occuperà di Animazione nei quartieri , promuovendo attività culturali e sociali in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e ai Quartieri partecipati.

si occuperà di , promuovendo in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e ai Quartieri partecipati. Giancarlo Ballotta avrà la delega al Marketing territoriale , con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso eventi e iniziative che puntino su turismo, enogastronomia e promozione locale .

avrà la delega al , con l’obiettivo di attraverso eventi e iniziative che puntino su . Stefania Garlatti Costa seguirà la Biodiversità urbana, lavorando con diversi assessorati per tutelare la ricchezza naturale e culturale della città.

Verso un’amministrazione più vicina ai cittadini

“La redistribuzione delle deleghe consente una gestione più efficace e una maggiore attenzione a temi strategici per la città”, ha concluso il sindaco De Toni.

Questo cambiamento rappresenta un ulteriore passo verso un’Amministrazione moderna, trasparente e attenta ai bisogni della comunità, con un approccio integrato e innovativo alle sfide del futuro.

