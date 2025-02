Cardiologie Aperte 2025: visite gratuite per la salute del cuore

Dal 10 al 16 febbraio 2025, in occasione di San Valentino, la Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus dei cardiologi ospedalieri ANMCO promuove la diciannovesima edizione di Cardiologie Aperte, una settimana dedicata alla prevenzione cardiovascolare. L’iniziativa offrirà visite gratuite, screening personalizzati e consulenze telefoniche, coinvolgendo oltre 600 cardiologi in tutta Italia.

Le malattie cardiovascolari: un’emergenza globale

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo, nonostante i progressi nella diagnosi e nella cura. Prevenire è la strategia più efficace per ridurre la loro incidenza, attraverso controlli periodici, corretti stili di vita e informazione.

Numero verde e visite gratuite: come partecipare

Durante la settimana di Cardiologie Aperte, sarà attivato il numero verde 800 05 22 33, disponibile da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Oltre 600 cardiologi ANMCO risponderanno gratuitamente ai dubbi e alle domande dei cittadini, offrendo 1300 ore di consulenza cardiologica.

L’iniziativa prevede anche eventi in presenza presso le cardiologie aderenti, dove sarà possibile effettuare screening personalizzati, dibattiti e incontri formativi. Il calendario completo delle attività sarà disponibile sul sito ufficiale della Fondazione per il Tuo cuore.

I temi al centro della prevenzione

L’edizione 2025 di Cardiologie Aperte si concentra su cinque aree chiave della salute cardiovascolare:

Fibrillazione atriale , un’aritmia diffusa e spesso sottovalutata.

, un’aritmia diffusa e spesso sottovalutata. Cardioncologia , per proteggere il cuore nei pazienti oncologici.

, per proteggere il cuore nei pazienti oncologici. Cardiologia di genere , che analizza le differenze tra uomini e donne nelle patologie cardiache.

, che analizza le differenze tra uomini e donne nelle patologie cardiache. Scompenso cardiaco , una condizione cronica che richiede diagnosi e gestione tempestive.

, una condizione cronica che richiede diagnosi e gestione tempestive. Prevenzione dei fattori di rischio modificabili, come alimentazione, fumo, alcol e inattività fisica.

Uno stile di vita sano per un cuore forte

Secondo il dottor Claudio Fresco, presidente regionale ANMCO Friuli-Venezia Giulia, “gli italiani devono essere consapevoli che la maggior parte delle malattie cardiovascolari si può prevenire con uno stile di vita adeguato: attività fisica regolare, dieta equilibrata, controllo della pressione e del colesterolo, monitoraggio del peso, riduzione dell’alcol e astensione dal fumo”.

La prevenzione passa anche attraverso l’aderenza alle terapie, fondamentali per chi soffre di patologie croniche. Partecipare a Cardiologie Aperte 2025 è un’opportunità per prendersi cura del proprio cuore e della propria salute.

