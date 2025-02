La foresta di Fusine ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, ricevendo la doppia certificazione FSC e PEFC. Questo traguardo conferma il Friuli-Venezia Giulia tra le regioni italiane più attente alla gestione sostenibile delle risorse boschive.

Un percorso iniziato nel 2024

Il cammino verso questo importante risultato è iniziato nel 2024, grazie al lavoro dell’assessorato alle Risorse Forestali, in collaborazione con il Cluster Legno Arredo Sistema Casa FVG e con Legno Servizi-Cluster forestale FVG. Il processo ha richiesto una rigorosa analisi della documentazione e il coinvolgimento di esperti forestali specializzati.

Nel dicembre 2024, si sono svolti gli audit sul campo, verificando la conformità della gestione forestale agli standard di sostenibilità richiesti dai due certificati. L’obiettivo della Regione è ora quello di estendere la doppia certificazione ad altre proprietà regionali entro il 2025.

Cosa significa la doppia certificazione FSC e PEFC?

Le certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) garantiscono che la gestione delle foreste avviene secondo criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In particolare:

FSC promuove una gestione forestale rispettosa dell’ ecosistema e delle comunità locali ;

promuove una gestione forestale rispettosa dell’ ; PEFC assicura che il legname provenga da boschi gestiti secondo rigorosi criteri di sostenibilità.

Questa doppia certificazione permette di rafforzare la filiera del legno certificato, migliorando il valore commerciale del legname e contribuendo alla lotta contro la deforestazione illegale.

Le parole dell’assessore Zannier

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e Foreste, Stefano Zannier, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, affermando che adottare entrambi i sistemi di certificazione garantisce una maggiore tutela del patrimonio forestale regionale.

“In Friuli-Venezia Giulia il patrimonio boschivo cresce di un milione e mezzo di metri cubi all’anno, rappresentando il 40% del territorio regionale. Questi numeri non sono trascurabili e vanno valorizzati con politiche mirate” – ha dichiarato Zannier.

Il suo auspicio è che questo risultato rappresenti solo l’inizio di un percorso più ampio, volto a estendere la certificazione ad altre foreste regionali nei prossimi anni.

Friuli-Venezia Giulia: un modello per la gestione forestale

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma tra le regioni italiane più attente alla sostenibilità ambientale. Il conseguimento della doppia certificazione per la foresta di Fusine è un traguardo significativo, che dimostra l’importanza di una gestione attenta e responsabile delle risorse boschive.

Grazie a questo risultato, il territorio si candida a diventare un punto di riferimento per le politiche forestali sostenibili in Italia, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio boschivo per le future generazioni.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook