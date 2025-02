BIT Milano 2025: il Friuli-Venezia Giulia protagonista con eventi e innovazione

Grande affluenza di visitatori per lo stand “Io sono Friuli-Venezia Giulia” alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, confermando la crescente attrattività della regione. L’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in visita alla fiera, ha sottolineato l’importanza di investire in promozione, grandi eventi e potenziamento dell’ospitalità per rafforzare il settore turistico.

Nuovi incentivi per il settore ricettivo

Un’importante novità riguarda il bando da 5 milioni di euro per incentivare la creazione e la riqualificazione di strutture alberghiere a quattro o più stelle in tutta la regione. Rispetto al precedente bando, destinato esclusivamente ai poli montani, questa iniziativa sarà estesa a tutto il Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di migliorare l’offerta per i visitatori, in particolare quelli stranieri.

Go! 2025 e l’innovazione digitale nello stand FVG

Quest’anno, una delle principali attrazioni dello stand FVG è il focus su GO! 2025, evento che avrà un impatto significativo sul turismo regionale. La parte frontale dello stand è dedicata a Gorizia, con un corner informativo in collaborazione con Fondazione Carigo e visori per la realtà aumentata, che permettono ai visitatori di immergersi nella storia della città.

Turismo in crescita: boom di prenotazioni per l’estate

Il trend positivo del turismo in Friuli-Venezia Giulia continua senza sosta. Le prenotazioni per giugno sono in forte crescita, soprattutto da parte dei turisti austriaci e tedeschi, che tendono a pianificare le vacanze con largo anticipo. Secondo i dati condivisi dall’assessore Bini, gli austriaci hanno prenotato quattro volte più degli italiani, mentre i tedeschi triplicano le prenotazioni dei connazionali.

BIT 2025: un’occasione per promuovere il territorio

La BIT, in programma fino all’11 febbraio, rappresenta un’importante vetrina per gli operatori turistici del Friuli-Venezia Giulia, che possono promuovere la propria offerta sia al pubblico professionale che ai visitatori della fiera. Quest’anno 17 espositori regionali partecipano alla manifestazione, tra cui hotel, consorzi turistici e tour operator, per valorizzare al meglio le eccellenze del territorio.

La Bobo Summer Cup torna in Friuli-Venezia Giulia

Uno degli eventi di punta dell’estate 2025 sarà il ritorno della Bobo Summer Cup Padel, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 1 al 3 agosto. L’evento, ideato da Christian Vieri, vedrà sfidarsi leggende del calcio e fan in un torneo amatoriale di padel. L’iniziativa avrà anche uno scopo benefico, sostenendo l’associazione “Sostegno 70” per la ricerca sul diabete di tipo 1.

Focus sull’enogastronomia con El Bekér

Durante la sua visita alla BIT, l’assessore Bini ha partecipato a due eventi dedicati all’enogastronomia del Friuli-Venezia Giulia, realizzati in collaborazione con Fabrizio Nonis, El Bekér. I protagonisti sono stati due piatti simbolo della regione: il frico e il gulasch, che rappresentano l’incontro tra le tradizioni culinarie locali e la cucina mitteleuropea.

