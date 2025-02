Tentativi di truffa agli anziani: 10 colpi falliti grazie alla prevenzione

Nella giornata di sabato 8 febbraio 2025, i comuni di Budoia, Prata di Pordenone, Polcenigo, Aviano e Fontanafredda sono stati teatro di dieci tentativi di truffa ai danni di anziani. Il metodo utilizzato è ormai ben noto: quello del falso incidente stradale.

I malviventi contattano telefonicamente la vittima, spacciandosi per Carabinieri, Poliziotti o Avvocati, e comunicano che un parente stretto ha provocato un grave incidente, venendo trattenuto in caserma. A quel punto, viene richiesto un pagamento immediato di migliaia di euro in contanti o gioielli, che un complice passerebbe a ritirare a domicilio.

Nessuna vittima, tutti i tentativi sventati

A differenza di altri episodi simili, questa volta nessun anziano è caduto nel tranello. Le persone contattate si sono insospettite e, invece di consegnare denaro, hanno subito chiamato i Carabinieri, verificando la veridicità della storia. Gli uomini dell’Arma hanno così confermato che si trattava di un raggiro e hanno evitato che qualcuno venisse derubato.

Questo successo dimostra che la prevenzione e l’informazione funzionano, rendendo le potenziali vittime sempre più consapevoli dei pericoli.

Il trucco del falso incidente: una truffa ormai nota

Il metodo del finto incidente stradale è uno dei più usati dai truffatori. Tuttavia, grazie alle campagne di sensibilizzazione condotte dalle forze dell’ordine, sempre più anziani sanno riconoscere il pericolo.

Recentemente, i Carabinieri hanno organizzato diversi incontri informativi proprio nei comuni interessati dagli ultimi tentativi di truffa:

Tre incontri a Sacile e frazioni,

e frazioni, Uno a San Quirino, Aviano e Budoia, quest’ultimo rivolto anche ai cittadini di Polcenigo.

L’obiettivo è quello di informare gli anziani sui trucchi più comuni usati dai truffatori e sulle strategie migliori per difendersi.

Nuovi incontri formativi per i cittadini

La formazione e la prevenzione continuano. I Carabinieri invitano la popolazione a partecipare ai prossimi incontri:

📅 20 febbraio, ore 15:00 – Sala consiliare di Pasiano di Pordenone

– Sala consiliare di Pasiano di Pordenone 📅 10 aprile, ore 17:00 – Università Auser di Roveredo in Piano

Questi eventi sono gratuiti, aperti a tutti e ad accesso libero. Gli agenti forniranno consigli utili e risponderanno alle domande dei cittadini.

Le forze dell’ordine in azione: un arresto a gennaio

L’impegno dei Carabinieri nella lotta alle truffe non si ferma agli incontri informativi. Nel mese di gennaio 2025, la Stazione di Aviano ha arrestato un truffatore proveniente da Napoli, responsabile di 12 colpi ai danni di anziani in Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.

Questo caso dimostra come il fenomeno sia diffuso a livello nazionale e quanto sia importante rimanere vigili e informati per non cadere nei tranelli di questi criminali.

Difendersi è possibile: segui queste regole

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, ecco alcuni consigli utili: ✅ Non fidarti delle telefonate allarmanti che chiedono denaro; ✅ Verifica sempre la situazione chiamando direttamente il parente coinvolto; ✅ Contatta le forze dell’ordine per segnalare qualsiasi tentativo sospetto; ✅ Non consegnare mai soldi o gioielli a sconosciuti.

Il fenomeno delle truffe agli anziani resta un problema serio, ma i risultati ottenuti dimostrano che informazione e prudenza sono armi efficaci per contrastarlo.

