Forte sisma sulla costa croata: tremori anche in Veneto e FVG

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata oggi, 11 febbraio 2025, alle 18.43 lungo la Costa Croata Settentrionale. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri a nord di Zara, con coordinate geografiche 44.3320, 15.5360 e una profondità di 10 km.

Scossa avvertita anche in Italia

L’evento sismico è stato percepito distintamente anche in diverse zone dell’Italia, in particolare nelle Marche, nel Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. Segnalazioni sono arrivate da Ancona, dal Veneziano e da diverse località friulane, dove molti cittadini hanno riferito di aver avvertito tremori e oscillazioni, seppur per pochi secondi.

Il terremoto ha interessato l’intera regione adriatica

Non solo l’Italia: la scossa ha fatto tremare anche altre aree della regione adriatica. Il Centro Sismologico Euromediterraneo (EMSC) ha segnalato che il terremoto è stato percepito anche in Slovenia, Bosnia-Erzegovina e nel resto della Croazia. Diverse città della Dalmazia, oltre a Zara, hanno segnalato vibrazioni significative.

Nessun danno segnalato, ma paura tra la popolazione

Nonostante la forza del sisma, al momento non sono stati segnalati danni a edifici o persone ferite. Tuttavia, la paura tra la popolazione è stata palpabile, con molti cittadini che hanno lasciato le proprie abitazioni per precauzione. Anche in Italia, alcune persone hanno segnalato di aver sentito tremare mobili e lampadari.

Monitoraggio costante della situazione

Gli esperti dell’INGV e dell’EMSC continuano a monitorare l’area per eventuali scosse di assestamento, che potrebbero seguire il sisma principale. Gli enti preposti raccomandano ai cittadini di seguire le indicazioni ufficiali e di non diffondere notizie non verificate per evitare allarmismi inutili.

