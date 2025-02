Oggetti smarriti a Udine: dove trovarli e come riaverli

A chi non è mai capitato di perdere chiavi, ombrelli, sciarpe o portafogli? A Udine, come in ogni città, gli oggetti smarriti sono numerosi, e chi li ritrova può consegnarli all’Ufficio Oggetti Smarriti, affinché possano tornare ai legittimi proprietari. Ma cosa succede se invece di un oggetto si tratta di denaro contante?

Più di 325 euro trovati nel 2024: dove sono finiti?

Nel corso del 2024, i cittadini udinesi hanno ritrovato e consegnato 325,28 euro in contanti. Per queste somme di denaro, secondo il regolamento comunale, non sono ancora decorsi i termini per la restituzione né al proprietario né al rinvenitore. Come previsto dall’articolo 4 del regolamento, il denaro rinvenuto viene temporaneamente depositato sul conto della Tesoreria comunale in attesa di essere reclamato.

Come richiedere la restituzione di un oggetto o del denaro

Chi ha smarrito qualcosa può rivolgersi al Comando di Polizia Locale in via Girardini 24. Se si tratta di un oggetto di valore, è necessario presentare un documento d’identità valido e la denuncia di smarrimento. Per gli oggetti privi di valore o interesse commerciale, invece, è possibile farne richiesta anche senza denuncia.

I tempi e i diritti di chi ritrova un oggetto

Il procedimento di recupero degli oggetti smarriti segue precise tempistiche. Per i documenti ritrovati, il termine è di 15 giorni. Per il recupero degli oggetti, il proprietario ha tempo 1 anno dalla pubblicazione del loro ritrovamento all’albo comunale.

Chi trova un oggetto e lo consegna potrebbe avere diritto a un premio. Il regolamento prevede che il ritrovatore possa richiedere fino a un decimo del valore dell’oggetto recuperato. Tuttavia, è sempre consigliato il buonsenso nel riconsegnare quanto trovato, favorendo la restituzione ai legittimi proprietari.

Dove si trova l’Ufficio Oggetti Smarriti di Udine

L’ufficio si trova in via Girardini 24 ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 12:15.

È possibile contattarlo telefonicamente al 0432 1272329 oppure via mail all’indirizzo urppolizialocale@comune.udine.it. Inoltre, il Comune di Udine pubblica mensilmente online l’elenco degli oggetti smarriti, permettendo così ai cittadini di verificare eventuali ritrovamenti.

