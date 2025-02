Udine, polizia in azione nelle aree dismesse: denunce e sequestri

La Polizia di Stato di Udine, in collaborazione con la Squadra Mobile e l’unità cinofila della Polizia Locale, ha eseguito un’operazione di controllo nelle aree ferroviarie dismesse adiacenti alla stazione dei treni di Udine. L’azione, svoltasi mercoledì 12 febbraio, è stata decisa a seguito delle ripetute segnalazioni dei cittadini, preoccupati per il continuo via vai di persone che frequentavano abusivamente la zona, sia di giorno che di notte.

Sette persone denunciate e allontanamenti dalla “zona rossa”

Durante l’operazione, gli agenti hanno rintracciato sette persone all’interno delle aree dismesse, tutte denunciate per invasione di terreni ed edifici. Tra di loro, un uomo italiano è stato colpito da un provvedimento di allontanamento dal Comune di Udine per tre anni, mentre ad altri sei cittadini stranieri è stato notificato l’ordine di allontanamento dalla cosiddetta “zona rossa”.

Droga sequestrata negli edifici abbandonati

Oltre ai controlli sugli individui presenti, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione approfondita degli edifici, rinvenendo e sequestrando 160 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Gli stupefacenti erano nascosti all’interno di uno degli edifici abbandonati della zona, segno che l’area potrebbe essere stata utilizzata per attività illecite legate allo spaccio di droga.

Operazione anche nel centro di Udine il giorno prima

L’azione della Polizia di Stato non si è limitata alla zona della stazione. Nel primo pomeriggio di martedì 11 febbraio, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti in una palazzina del centro di Udine, dopo diverse segnalazioni dei residenti che lamentavano un sospetto andirivieni di persone straniere da un appartamento.

Durante un’operazione di osservazione discreta, la polizia ha individuato un giovane pakistano che, uscendo dall’edificio dove era ospite di alcuni connazionali, si è diretto verso una nota zona di spaccio. Gli agenti lo hanno seguito e fermato prima che potesse incontrarsi con un altro giovane, il quale, accortosi della presenza della polizia, si è dato alla fuga. Addosso al pakistano è stata trovata una dose di un grammo di sostanza stupefacente, già pronta per essere venduta.

Lotta alla criminalità: il ruolo della cittadinanza

Queste operazioni confermano l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire sicurezza sul territorio. Le segnalazioni dei residenti si sono rivelate fondamentali per individuare situazioni di illegalità, consentendo alla polizia di intervenire tempestivamente.

La Polizia di Stato di Udine ha ribadito il proprio impegno nel monitorare le aree più critiche della città, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di degrado urbano, spaccio di droga e occupazioni abusive. Controlli straordinari come quello del 12 febbraio saranno ripetuti per mantenere alto il livello di sicurezza nel capoluogo friulano.

