Viabilità Val Colvera, da marzo il via libera ai mezzi pesanti sul ponte

La Val Colvera vede all’orizzonte una prima soluzione per fronteggiare i disagi derivanti dalla limitazione del traffico pesante sul ponte in località Bus del Colvera. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha annunciato che entro la metà di marzo sarà resa percorribile a senso unico alternato la strada che collega Fanna con Frisanco, nota come strada della cava. Questa soluzione, supportata dalla realizzazione di piazzole di sosta e dall’allargamento della sede stradale ad opera dell’Edr di Pordenone, consentirà il passaggio dei camion di grandi dimensioni, fondamentali per l’economia locale.

Mezzi pesanti e collegamenti scolastici

Contestualmente, è stata rafforzata la corsa del trasporto pubblico locale delle 13.35 da Maniago per agevolare il rientro degli studenti di Frisanco grazie a un mini-bus fornito da Atap. Questo intervento risolve l’emergenza legata alla chiusura ai mezzi pesanti del ponte in località Bus del Colvera, dove sono state riscontrate alcune criticità strutturali.

L’iter verso la soluzione definitiva

Per quanto riguarda la soluzione definitiva, l’Edr di Pordenone è al lavoro sul progetto di fattibilità tecnico-economico volto a valutare se procedere con una manutenzione straordinaria del ponte esistente o con la sua demolizione e ricostruzione. In ogni caso, l’assessore Amirante ha specificato che nel corso del 2025 saranno completate le fasi progettuali e autorizzative, mentre i lavori potranno essere appaltati a partire dall’anno successivo. Per garantire la circolazione in sicurezza, resta sempre valida la creazione di un’ulteriore viabilità sostitutiva qualora si optasse per una nuova costruzione del ponte.

Il tavolo in Prefettura a Pordenone, presieduto dal prefetto Michele Lastella, ha visto riuniti i sindaci di Frisanco, Meduno, Maniago e Fanna, insieme ai vertici e ai tecnici dell’Edr di Pordenone e alle Forze dell’Ordine. Grazie a questo confronto congiunto, si è resa possibile l’adozione di misure tempestive per ridurre i disagi e salvaguardare la circolazione in tutta la Val Colvera.

