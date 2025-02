14enne ucciso a Villach, Fedriga invoca regole più rigide sui migranti

L’attacco avvenuto a Villach, in Austria, in cui un 14enne ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite, ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza e delle politiche migratorie dell’Unione Europea. A commentare con fermezza l’accaduto è stato il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha definito le attuali strategie europee un “fallimento”.

Fedriga: “Servono nuove regole per la sicurezza dei cittadini”

Secondo Fedriga, l’episodio dimostra ancora una volta la necessità di regole chiare e risposte immediate di fronte a segnali di mancato rispetto delle norme. “Non possiamo permettere che l’insicurezza si diffonda nelle nostre comunità a causa di modelli inefficaci e di un’integrazione solo teorica”, ha dichiarato il governatore.

Tra le soluzioni proposte, Fedriga suggerisce che chiunque delinqua, anche con un iter di riconoscimento dello status di rifugiato in corso, debba essere immediatamente rimpatriato, anche in caso di reati minori.

L’Europa di fronte a un bivio, urgono misure concrete

Il presidente del Friuli-Venezia Giulia ha poi sottolineato l’urgenza di un cambio di passo nelle politiche europee, ribadendo la necessità di rafforzare i controlli e intervenire tempestivamente contro chi non rispetta le regole della convivenza civile. “Di fronte a tragedie come questa, l’Europa non può più restare immobile”, ha dichiarato Fedriga.

L’attacco di Villach alimenta dunque il dibattito su una tematica già fortemente sentita nel contesto europeo, sollecitando una riflessione più ampia su come conciliare accoglienza e sicurezza per garantire l’equilibrio sociale delle comunità locali.

