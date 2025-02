Sequestro pesce Trieste e Rabuiese: multe da 13mila euro

La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 250 kg di prodotti ittici non conformi tra Trieste e il valico di Rabuiese. Le sanzioni complessive ammontano a 13mila euro, con pesanti multe per un ristoratore del centro e per un trasportatore lettone.

Pesce senza tracciabilità in un ristorante di Trieste

Un locale del centro di Trieste è finito nel mirino delle autorità per aver conservato pesce senza documenti di tracciabilità. Durante i controlli, la Guardia Costiera ha sequestrato l’intero lotto di prodotti non conformi e ha inflitto al ristoratore una multa di 1.500 euro. Sul nome del ristorante vige il massimo riserbo, ma si sa che non si tratta di un locale etnico.

Blitz al confine: sequestrati 235 kg di prodotti ittici non conformi

L’operazione più ingente è avvenuta al valico di Rabuiese, dove un furgone isotermico con targa lettone è stato fermato per un controllo. I finanzieri della Compagnia di Muggia, in collaborazione con la Guardia Costiera, hanno trovato a bordo 235 kg di pesce non conforme alle normative nazionali ed europee.

Nello specifico, il carico era composto da 225 kg di pesce non tracciabile, tra cui pesce marinato, pesce essiccato, caviale di salmone e storione beluga, oltre a 10 kg di gamberi scaduti.

Le sanzioni per il trasgressore ammontano a 1.500 euro per il pesce non tracciabile e ben 10mila euro per i prodotti scaduti.

Smaltimento dei prodotti sequestrati

Poiché ritenuti non idonei al consumo, tutti i prodotti ittici sequestrati saranno affidati a una ditta specializzata per lo smaltimento. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli sulla filiera della pesca, volti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative vigenti.

Intensificati i controlli su ristoranti e trasporti alimentari

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della tracciabilità dei prodotti alimentari e della conservazione a norma per la tutela dei consumatori. In vista della crescente domanda di prodotti ittici, i controlli su ristoranti, mercati e trasporti di alimenti saranno sempre più frequenti, con l’obiettivo di contrastare il commercio irregolare.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook