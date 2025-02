Negli ultimi giorni, la Polizia locale ha intensificato i controlli nei bar e nei locali notturni della movida cittadina per verificare il rispetto delle normative sulla somministrazione di alcolici ai minori. Durante queste operazioni, gli agenti hanno scoperto che in due bar del centro storico venivano servite bevande alcoliche a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Come previsto dalla normativa vigente, ai titolari degli esercizi pubblici sono state applicate sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sul consumo di alcolici da parte dei minorenni.

Le regole sulla somministrazione di alcol ai minori

Secondo quanto stabilito dalla legge, chiunque venda o somministri bevande alcoliche ha l’obbligo di verificare l’età dell’acquirente richiedendo un documento d’identità, a meno che la maggiore età non sia evidente. Questa misura è volta a contrastare l’abuso di alcol tra i giovani e a garantire la sicurezza nei locali pubblici.

Le sanzioni per chi non rispetta la normativa

Nel caso di somministrazione di alcolici a minorenni tra i 16 e i 18 anni, la legge prevede una multa compresa tra 250 e 1.000 euro. Tuttavia, in caso di recidiva, le conseguenze diventano più severe: oltre al raddoppio della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo che va da 15 giorni a 3 mesi.

Se la somministrazione riguarda minori di 16 anni, persone affette da malattie mentali o in condizioni di manifesta deficienza psichica, la violazione assume carattere penale, con conseguenze ben più gravi per il gestore del locale (art. 689 c.p.).

Orari di vendita e somministrazione di alcolici

Le normative non riguardano solo l’età dei consumatori, ma anche gli orari in cui è consentita la vendita di alcolici. Nei bar e nelle discoteche, la somministrazione deve interrompersi tra le 3:00 e le 6:00 del mattino, mentre nei negozi la vendita è vietata dalla mezzanotte alle 6:00. Inoltre, tra le 24:00 e le 7:00 è vietata la vendita e somministrazione di alcolici anche tramite distributori automatici.

L’importanza della prevenzione

Le autorità ribadiscono l’importanza del rispetto delle normative per garantire la sicurezza dei giovani e prevenire episodi di abuso di alcolici. Controlli come quelli effettuati di recente mirano non solo a sanzionare i trasgressori, ma anche a sensibilizzare gestori e clienti sui rischi derivanti dalla somministrazione irresponsabile di alcol.

