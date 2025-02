Bazar della droga in casa: arrestati due giovani ad Aviano

I Carabinieri di Aviano hanno scoperto un vero e proprio bazar della droga in un’abitazione nel paese pedemontano. Dopo una perquisizione, gli agenti hanno arrestato un 23enne e una 20enne, trovando nella loro camera da letto una vasta quantità di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, mescalina e funghi allucinogeni.

Le sostanze sequestrate

Durante l’operazione, i militari hanno rinvenuto 221 grammi di marijuana, 10,93 grammi di hashish e 39 funghi allucinogeni “Fresh Mushrooms Golden Teacher”, per un peso netto di 64,43 grammi. Inoltre, sono stati trovati 12 pezzetti di cactus contenente mescalina, per un peso complessivo di 127 grammi.

Oltre alle droghe, i carabinieri hanno sequestrato un kit per la coltivazione di funghi allucinogeni e marijuana, dotato di un vassoio per la crescita dei funghi con tappetino a infrarossi e un vassoio per la germinazione della cannabis.

Armi tra la droga

Nella camera dei due giovani non c’erano solo sostanze stupefacenti, ma anche armi bianche. Sono stati infatti trovati un coltello serramanico con lama da 6 cm e un tirapugni con lama a scatto da 8 cm. Questo ha aggravato ulteriormente la loro posizione legale.

L’indagine e l’arresto

La perquisizione è stata avviata dopo che gli inquirenti avevano raccolto indizi sulla possibile attività di spaccio dei due giovani. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbero acquistato le sostanze attraverso siti online specializzati nella vendita di stupefacenti.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Pordenone, entrambi sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari.

Un fenomeno in crescita

L’operazione di Aviano evidenzia ancora una volta come il mercato delle droghe sintetiche e naturali sia in crescita, anche grazie alla facilità di acquisto su internet. Le autorità continuano a monitorare con attenzione il fenomeno, cercando di contrastare il traffico di sostanze illegali, soprattutto tra i giovani.

