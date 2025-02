Frontiera o opportunità? Trieste Files svela il passato che non passa

Trieste, città di confine e fulcro di eventi internazionali, si conferma crocevia di vicende storiche che hanno segnato il Novecento e oltre. Proprio da questo punto di vista nasce il libro “Trieste Files. Le verità nascoste dalla Seconda guerra mondiale a oggi” del giornalista Silvio Maranzana, edito da Luglio Editore, presentato alla biblioteca Paladin del Consiglio regionale alla presenza dell’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.

Un confine ieri difficile, oggi opportunità

Trieste è stata a lungo una frontiera complessa, con vicende che hanno intrecciato dinamiche nazionali e internazionali. Oggi, grazie alla sua posizione geografica, il confine orientale diventa un’opportunità di collaborazione e scambio, ma il passato rimane vivo: conoscerlo significa capire i fenomeni globali del presente.

Il libro “Trieste Files” e la ricerca sul campo

Nel suo lavoro, Silvio Maranzana propone un viaggio tra fatti poco noti, svelando verità nascoste che si estendono dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Attraverso testimonianze oculari e indagini in prima persona, il libro esplora temi delicati quali la restituzione dei tesori razziati agli ebrei dai nazisti, i primi passi della tratta dei migranti sulla rotta balcanica e le controverse vicende legate all’operazione Gladio.

Una città dal respiro internazionale

Come sottolineato dall’assessore Roberti, Trieste non è solo una realtà locale, ma un punto di osservazione privilegiato sulle connessioni internazionali che attraversano l’Europa. Vicende politiche, sociali ed economiche si sono avvicendate su questo confine, facendo di Trieste un laboratorio storico che continua a suscitare interesse a livello mondiale.

Rileggere la storia per capire il presente

“Trieste Files” invita a riflettere sulle dinamiche storiche che affondano le radici in tempi passati, ma che influiscono ancora sulla società contemporanea. Un’occasione per rileggere alcuni passaggi di grande rilievo avvenuti sul confine orientale del Friuli-Venezia Giulia, scoprendo come queste vicende abbiano avuto risonanza internazionale e continuino a influenzare l’attualità.

La complessità di Trieste emerge in ogni pagina di questo saggio, ricordandoci quanto sia importante indagare il passato per interpretare il presente. L’invito è di immergersi nella lettura per comprendere fino in fondo la storia di una città unica, che tra i suoi vicoli porta i segni di conflitti, scoperte e nuove prospettive.

