Trieste Campus: iniziati i lavori del secondo lotto per nuovi spazi sportivi

Questa mattina, 20 febbraio, presso la Cittadella Trieste Campus di via Locchi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei lavori del secondo lotto. Presenti all’evento il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l’assessore al Project Financing Everest Bertoli, il presidente di Trieste Campus Enrico Samer e l’amministratore delegato Andrea Razzi. Il progetto, che segue il modello del partenariato pubblico-privato, prevede un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, con una quota significativa proveniente da fondi privati.

Un investimento strategico per la città

Come sottolineato dall’assessore Everest Bertoli, il Trieste Campus è il primo project financing sportivo in Friuli-Venezia Giulia. “Si tratta di un modello innovativo – ha spiegato Bertoli – che permette di ottimizzare le risorse pubbliche coinvolgendo il settore privato, garantendo qualità e rapidità di realizzazione”.

L’investimento per il secondo lotto ammonta a 2.719.216,55 euro, con 1.388.216,55 euro provenienti da fondi privati e 1.210.000 euro dal Comune di Trieste. Il progetto prevede la ristrutturazione della palestra polifunzionale, la realizzazione di un nuovo shop per attrezzature sportive, l’ammodernamento dell’ingresso principale e la creazione di un’innovativa “wall of fame”, oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto.

Un polo sportivo in continua evoluzione

Il sindaco Roberto Dipiazza ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei lavori, ricordando come l’area sia già stata protagonista di importanti progetti, tra cui la piscina comunale e la ristrutturazione del campo da calcio adiacente. “Trieste Campus – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, unendo forze e competenze per offrire alla comunità uno spazio sportivo moderno e funzionale”.

Anche Enrico Samer, presidente di Trieste Campus, ha evidenziato l’importanza del progetto: “Il secondo lotto ci permette di consolidare un grande piano di recupero e creare una polisportiva innovativa, dove diverse Associazioni Dilettantistiche collaborano per il bene comune”.

Nuovi spazi e servizi per la comunità

Con il secondo lotto si amplia ulteriormente l’offerta del Trieste Campus. Gli spazi in concessione verranno utilizzati anche per:

Trieste Academy , che organizza corsi di lingue e, in futuro, di musica.

, che organizza corsi di lingue e, in futuro, di musica. Il servizio Doposcuola , già avviato a marzo.

, già avviato a marzo. Le sedi delle associazioni Calicanto e Scout Amis .

e . Una sala convegni per eventi e conferenze.

Inoltre, il Comune ha concesso di integrare un’area verde inutilizzata, situata tra via Locchi 21 e il retro del Palazzo Marineria, creando così un campus ancora più esteso e con nuove aree all’aperto per attività sportive e camp estivi.

Sostenibilità e innovazione: arriva il fotovoltaico

Un elemento chiave del progetto è l’impianto fotovoltaico, che verrà installato sopra la palazzina dove si trovano il centro civico e la sede della Polizia Locale. Il sistema sarà in grado di generare circa 120mila kWh all’anno, coprendo il 70-80% dei consumi del campus e riducendo le emissioni di CO2 di oltre 48 tonnellate all’anno.

Un campus sempre più inclusivo e funzionale

Attualmente, il Trieste Campus ospita nove associazioni sportive, tra cui Pallanuoto Trieste, Fiamma Karate, San Giusto Scherma e Calicanto, a cui si sono aggiunte Triestina Nuoto, Yacht Club Adriaco, Azzurra Volley, Downtown Tennis Court e la nuova Asd per tennis, padel e pickleball.

La palestra, coordinata da Gary Lee Dove, ha visto un costante incremento delle attività, offrendo un’ampia gamma di corsi e allenamenti per atleti di tutte le età.

Tempistiche e conclusione dei lavori

Come confermato dall’amministratore delegato Andrea Razzi, i lavori del secondo lotto partiranno nei prossimi giorni e saranno completati entro la fine di agosto, in modo che la nuova palestra possa essere utilizzata dalle scuole già all’inizio del prossimo anno scolastico. Durante i mesi di intervento, le scuole potranno usufruire degli spazi già disponibili nel Campus, come la Sala Scherma e i campi esterni.

Il progetto non comporterà interruzioni delle attività del Campus, permettendo così di proseguire senza ostacoli anche con i camp estivi e gli eventi sportivi programm

