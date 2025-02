Trieste, evasione fiscale da mezzo milione: sei medici sotto accusa

La Guardia di Finanza di Muggia ha portato alla luce un’importante operazione contro l’evasione fiscale nel settore sanitario. Sei medici triestini, specializzati nel rilascio di certificati di idoneità alla guida, sono finiti sotto indagine per non aver dichiarato una parte significativa dei compensi percepiti.

Migliaia di certificati rilasciati senza fattura

L’analisi dei finanzieri ha rivelato gravi irregolarità: a fronte di circa 60mila certificati emessi in cinque anni, oltre 15mila non risultano registrati fiscalmente. Questa pratica ha generato un’evasione complessiva di circa 500mila euro.

L’incrocio dei dati e le anomalie emerse

Gli investigatori hanno confrontato i redditi dichiarati dai medici con il numero di certificati emessi. Il risultato ha evidenziato una discrepanza evidente, portando all’avvio di accertamenti fiscali. Un elemento chiave è stato l’incrocio dei dati obbligatori trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le parcelle emesse dai professionisti.

Certificati per patenti rilasciati “in nero”

Le indagini hanno dimostrato che, in molte occasioni, i medici hanno omesso di emettere regolare fattura per le visite mediche necessarie al rinnovo delle patenti o al sostenimento dell’esame di guida. Questa sistematica omissione ha permesso loro di evadere il fisco per somme considerevoli.

Le conseguenze per i professionisti coinvolti

Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno portato alla contestazione delle somme evase, con possibili sanzioni amministrative e fiscali per i sei professionisti. L’operazione evidenzia ancora una volta la necessità di un maggiore controllo sulle dichiarazioni dei redditi e sulla tracciabilità delle prestazioni sanitarie.

L’inchiesta proseguirà per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per garantire la piena trasparenza fiscale nel settore medico.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook