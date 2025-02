Importanti interventi infrastrutturali stanno interessando la viabilità del Friuli-Venezia Giulia con la realizzazione di tre nuove rotatorie a Palmanova, Reana del Rojale e Premariacco. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha partecipato all’avvio dei lavori nei primi due comuni e al taglio del nastro per la terza opera già completata.

Palmanova

A Palmanova ha preso il via la costruzione di una rotatoria che migliorerà la connessione tra la SR UD 33, la SR 252, via Risorgimento e il viale d’accesso alla caserma Durli, in prossimità di Porta Cividale.

Secondo Amirante, il progetto rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza stradale e il decoro urbano, risolvendo criticità di viabilità e facilitando l’accesso a due aree militari. Inoltre, l’intervento garantirà continuità ai percorsi ciclo-pedonali e migliorerà l’illuminazione pubblica.

L’opera, dal valore di circa 2 milioni di euro, è cofinanziata al 50% dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (Pnss) e sarà completata in 300 giorni. La nuova rotatoria avrà un diametro di 47 metri e interesserà sia terreni regionali che aree militari.

Reana del Rojale

Nel comune di Reana del Rojale, invece, è stata posta la prima pietra della rotatoria che sorgerà all’incrocio tra SR UD 38 “del Cornappo”, SR UD 58 “dei Castelli” e via Fanzio, nella frazione di Qualso.

L’opera nasce dalla necessità di migliorare la visibilità e ridurre i rischi in un nodo viario particolarmente insidioso. Grazie alla collaborazione con il Cafc, saranno realizzati anche interventi di adeguamento dell’acquedotto.

Con un investimento di oltre un milione di euro, anch’esso finanziato per il 50% dal Pnss, la rotatoria avrà un diametro esterno di 30 metri e sarà completata in 210 giorni.

Ipplis di Premariacco

A Ipplis di Premariacco, infine, è stata inaugurata la nuova rotatoria che regola l’incrocio tra la SR 356 “di Cividale” e la SR UD 48 “di Prepotto”. L’opera, costata 1,4 milioni di euro, ha migliorato un tratto viario ad alta pericolosità.

Particolare attenzione è stata riservata alla messa in sicurezza idraulica, con un investimento aggiuntivo di 800mila euro di fondi regionali destinati a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico. L’intervento include la realizzazione di un sistema di regimazione e raccolta delle acque, riducendo il rischio di allagamenti.

Un impegno costante per la sicurezza stradale

In tutte e tre le località, l’assessore Amirante ha espresso gratitudine a Fvg Strade Spa per la gestione delle progettazioni e dei lavori. Grazie a questi interventi, la viabilità del Friuli-Venezia Giulia diventa più sicura, efficiente e moderna.

