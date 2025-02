Visite gratuite all’Asfo di Pordenone per la prevenzione dell’udito

L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) scende in campo per la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi, che si terrà il 5 marzo. L’iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale in collaborazione con la Società Italiana di Audiologia e Foniatria e coincide con il World Hearing Day, istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’obiettivo è diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della cura dell’udito.

Screening gratuiti e consulenze specialistiche

Per questa occasione, la struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Asfo, diretta dal Dr. Vittorio Giacomarra, offrirà esami audiometrici gratuiti e consulti medici. Un’opportunità preziosa per chi desidera controllare il proprio udito e ricevere consigli dagli esperti.

L’appuntamento del 5 marzo sarà organizzato dagli specialisti della SS Otologia, Otochirurgia e Audiologia, coordinati dal Dr. Francesco Margiotta, che metteranno a disposizione la loro competenza per fornire un servizio di prevenzione e diagnosi precoce.

Come prenotare la visita

Poiché i posti sono limitati, per accedere al servizio è necessario prenotarsi in anticipo contattando il numero 0434 399200. Le prenotazioni saranno attive nelle giornate del 27, 28 febbraio e 3 marzo, dalle 13:30 alle 15:30. Un’iniziativa che intende facilitare l’accesso alla prevenzione e offrire alla popolazione uno strumento efficace per preservare la propria salute uditiva.

Dati allarmanti: l’ipoacusia in crescita

Secondo i dati dell’OMS, circa il 5% della popolazione mondiale soffre di perdita uditiva, e le previsioni indicano che entro il 2050 una persona su quattro sarà colpita da problemi all’udito. In Italia, il fenomeno riguarda già 7 milioni di persone, pari al 12,1% della popolazione. In particolare, il 32% degli over 65 è affetto da ipoacusia, un dato preoccupante che sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’intervento tempestivo.

In Friuli-Venezia Giulia, dove il 26,7% della popolazione ha più di 65 anni, la situazione è ancora più critica. Si contano oltre 26.000 casi di demenza, di cui il 70% riconducibile all’Alzheimer, e più di 21.000 casi di disturbo cognitivo lieve. Studi recenti dimostrano che un caso di demenza su tre potrebbe essere evitato intervenendo precocemente sui deficit uditivi.

I giovani a rischio: l’abuso di auricolari e cuffiette

Negli ultimi anni, un nuovo nemico si è fatto avanti: il trauma acustico da esposizione continua ai suoni forti. Auricolari e cuffiette usati in modo inappropriato stanno mettendo a rischio l’udito di milioni di giovani. Secondo l’OMS, oltre un miliardo di ragazzi rischia danni permanenti all’udito a causa del volume troppo alto di musica e videogiochi.

Prevenzione e informazione: la chiave per un futuro senza disturbi uditivi

L’iniziativa dell’Asfo rappresenta un passo concreto per promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prendersi cura dell’udito. La partecipazione alla Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio è un’opportunità unica per sottoporsi a controlli gratuiti e ricevere consigli dagli specialisti, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a prevenire disturbi uditivi futuri.

