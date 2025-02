Sindaco De Toni vittima di un furto: “Casa devastata dai ladri”

Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti si sono introdotti nell’abitazione di Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, situata a Fraelacco, frazione del comune di Tricesimo. I malviventi hanno fatto irruzione forzando una finestra, mettendo a soqquadro l’interno della casa.

La scoperta del furto e il racconto del sindaco

Rientrato a casa tra le 23 e le 24, De Toni ha trovato l’abitazione completamente devastata. “I ladri hanno rovesciato cassetti, spalancato e svuotato gli armadi, alla ricerca di oggetti di valore”, ha raccontato il sindaco. Tuttavia, disturbati dall’entrata in funzione dell’allarme, i malviventi si sono dati alla fuga con un bottino di scarso valore, senza riuscire a trovare gioielli o denaro.

Denuncia ai Carabinieri e amarezza per l’accaduto

Subito dopo il furto, il sindaco ha sporto denuncia contro ignoti alla stazione locale dei Carabinieri. “Al di là del danno economico – che in questo caso non è stato rilevante – resta il rammarico per la violazione della propria intimità domestica e dei propri effetti personali”, ha commentato De Toni.

Un episodio che si ripete: il precedente del 1998

Non è la prima volta che il sindaco subisce un furto nella sua abitazione. Nel 1998, poco dopo essersi trasferito con la famiglia, la casa fu presa di mira dai ladri. “All’epoca entrarono dalla porta – ha ricordato De Toni – e si portarono via solo uno stereo e una tivù“. Anche in quell’occasione, il bottino fu piuttosto magro, ma il disagio e il senso di insicurezza lasciati dall’effrazione rimasero forti.

Allarme sicurezza e prevenzione

L’episodio riaccende la questione della sicurezza nelle abitazioni, tema sempre più sentito dai cittadini. Gli esperti consigliano di rafforzare gli impianti di allarme, installare telecamere di videosorveglianza e adottare strategie di prevenzione, come segnalare tempestivamente presenze sospette alle forze dell’ordine.

L’indagine sull’accaduto è in corso e i Carabinieri stanno raccogliendo elementi per risalire agli autori del furto. Intanto, la comunità di Udine esprime solidarietà al sindaco, augurandosi che episodi simili possano essere prevenuti in futuro.

