La Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo conquista Trieste

Trieste ha dimostrato ancora una volta il proprio affetto verso i Carabinieri ospitando in piazza dell’Unità d’Italia l’esibizione della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo. A colpire è stata la partecipazione di tanti bambini, che hanno reso l’evento un autentico momento di orgoglio e condivisione.

Un evento memorabile tra musica, cavalli e Frecce tricolori

A rendere indimenticabile questa giornata hanno contribuito le note della Fanfara, la bellezza e compostezza dei cavalli, lo sfondo della nave Trieste e il passaggio di due apparecchi delle Frecce tricolori. Un mix di elementi spettacolari che ha celebrato il Corpo dei Carabinieri e la loro lunga tradizione di vicinanza alle comunità locali.

In rappresentanza del governatore Fedriga e dell’intera Amministrazione regionale, l’assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa, sottolineando quanto sia importante mostrare vicinanza alle Forze dell’ordine. Queste ultime, infatti, ogni giorno si adoperano per garantire pace e libertà a tutti i cittadini della Regione e dell’intero Paese.

L’importanza di educare le nuove generazioni ai valori democratici

La presenza di numerosi bambini delle scuole rappresenta un chiaro segnale di come sia fondamentale, in tempi difficili, coltivare e trasmettere i valori democratici. L’evento è stato un modo per insegnare alle nuove generazioni il ruolo essenziale svolto dalle Forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e dei diritti di tutti.

Trieste e il legame con l’Arma dei Carabinieri

Trieste conferma il proprio spirito di gratitudine e apprezzamento verso i Carabinieri. La città, infatti, non perde occasione per omaggiare un’eccellenza italiana che da sempre porta in alto il nome del Paese nel mondo. Un legame che si rafforza grazie a eventi come quello appena vissuto, celebrando la tradizione, la professionalità e il senso del dovere dell’Arma.

