L’Udinese vola: tre successi di fila e sguardo all’Europa

L’Udinese non si ferma più e batte il Parma 1-0, conquistando il terzo successo consecutivo e il quarto nelle ultime cinque partite. La squadra di Runjaic continua la sua scalata in classifica e con 39 punti si mantiene in corsa per l’Europa. Decisivo un rigore trasformato da Florian Thauvin, con Lucca che gli ha lasciato il pallone dopo le polemiche della scorsa settimana.

Dominio friulano e il solito Suzuki a frenare tutto

L’Udinese parte a razzo, dominando il match sin dai primi minuti. I bianconeri sembrano viaggiare a un’altra velocità rispetto al Parma, che fatica a contenere le avanzate dei padroni di casa. Il primo pericolo lo porta Atta, ma Suzuki respinge. Poi inizia un vero e proprio duello tra il portiere gialloblù e Thauvin, che in più occasioni sfiora il gol, trovando sempre la risposta dell’estremo difensore avversario.

Il rigore e il gesto di Lucca: caso chiuso

Il momento chiave arriva al 38’, quando Balogh tocca di mano un tiro di Thauvin: l’arbitro assegna il rigore senza esitazioni. Questa volta, però, nessuna polemica: Lucca prende il pallone e lo consegna al francese, che dagli undici metri spiazza Suzuki. Un gesto che spegne sul nascere ogni tensione dopo quanto accaduto contro il Lecce. L’Udinese va così al riposo in vantaggio, mentre il Parma si rende pericoloso solo nel finale con un tentativo di Valenti, fuori di poco.

Padelli decisivo, Udinese vicina al raddoppio

Nel secondo tempo il Parma prova a reagire, ma trova sulla sua strada un super Padelli, che salva su un’insidiosa conclusione di Man. L’Udinese però non smette di spingere e sfiora il 2-0 con Solet e ancora Thauvin, mentre Lucca, prima di uscire per Iker Bravo, si vede annullare un gol per un leggero offside.

Finale in sofferenza, ma la difesa regge

Nel finale il Parma tenta il tutto per tutto, sfiorando il pareggio con Almqvist – fermato sulla linea da Solet – e con Pellegrino, su cui è ancora una volta decisivo Padelli. Ma l’Udinese regge e porta a casa tre punti pesantissimi, mantenendo la porta inviolata per la terza gara di fila.

Udinese sogna l’Europa, Parma nei guai

Con questa vittoria, l’Udinese sale a quota 39 punti e si avvicina alle zone europee, a -3 dalla Roma e con una striscia di imbattibilità che si allunga a cinque partite. Il Parma, invece, resta fermo a 23 punti, con Chivu subito sconfitto al debutto: la zona retrocessione è ora a sole due lunghezze.

