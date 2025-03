12 aziende cercano 100 talenti, tutti i dettagli sul Recruiting Day di Cervignano

Nel cuore di Cervignano del Friuli, tutto è pronto per un’importante iniziativa di reclutamento che offre ben 100 nuove opportunità di lavoro. Si terrà infatti mercoledì 2 aprile 2025 alla Casa della Musica il Recruiting Day organizzato in collaborazione con 12 aziende del territorio, l’Agenzia per il lavoro Randstad e le Istituzioni locali.

Collaborazione e sinergia sul territorio

L’evento, come sottolineato dall’assessore al Lavoro Alessia Rosolen, rappresenta un’ulteriore prova dell’ottima collaborazione tra aziende, servizi pubblici per l’impiego e Istituzioni. Presenti alla conferenza stampa di lancio anche il sindaco di Cervignano del Friuli, Andrea Balducci, la manager di Randstad, Manuela Versolatto, e i rappresentanti delle 12 aziende protagoniste della giornata.

Quattro ambiti professionali

Le posizioni aperte riguardano quattro diversi ambiti professionali:

Produzione;

Logistica;

Servizi;

Area impiegatizia

Questa varietà di offerte rende il Recruiting Day un’occasione unica per chi cerca un lavoro in Friuli-Venezia Giulia, in settori tra loro eterogenei.

Come candidarsi

Sulla pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione è possibile consultare l’elenco delle aziende partecipanti e le specifiche posizioni aperte. Inoltre, per agevolare la procedura, le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 25 marzo 2025 . In questo modo, sarà possibile anticipare i tempi e prepararsi al colloquio diretto con le aziende il giorno dell’evento.

Un’opportunità per crescere

Il Recruiting Day di Cervignano del Friuli si conferma una straordinaria opportunità per incontrare i datori di lavoro, ampliare la rete di contatti e avviare potenziali percorsi di carriera. L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra enti pubblici e aziende private, punta a rafforzare l’occupazione e a promuovere lo sviluppo del tessuto economico locale, coinvolgendo sia lavoratori esperti sia giovani alla ricerca di una prima opportunità

