Stop ai treni per lavori e sciopero: ecco cosa cambia per i viaggiatori

A marzo 2025, la linea ferroviaria Carnia – Tarvisio Boscoverde sarà interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale che impatteranno la circolazione dei treni. Gli interventi si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e 22 marzo e domenica 9 e 23 marzo, con modifiche di orari e variazioni nei collegamenti.

Modifiche ai treni Euronight e regionali

Le operazioni di manutenzione comporteranno cambiamenti significativi per i treni a lunga percorrenza e per il trasporto regionale. In particolare:

I treni Euronight in partenza da Roma Termini e La Spezia Centrale verso Vienna subiranno modifiche di orario e di fermate .

in partenza da e verso subiranno . I treni regionali della linea Trieste Centrale – Udine – Tarvisio Boscoverde subiranno variazioni, limitazioni e sostituzioni con bus .

della linea subiranno . Gli autobus sostitutivi effettueranno fermate nei piazzali delle stazioni e potranno subire ritardi dovuti alle condizioni del traffico.

Limitazioni al servizio: no bici e animali di grossa taglia

Durante i giorni di lavori, i passeggeri dovranno fare i conti con restrizioni sui mezzi sostitutivi. Non sarà consentito il trasporto di biciclette e di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani da assistenza. Inoltre, i posti disponibili sui bus saranno limitati.

Sciopero nazionale: treni a rischio tra il 7 e l’8 marzo

Oltre ai lavori infrastrutturali, un altro elemento di disturbo per i viaggiatori sarà lo sciopero nazionale del personale ferroviario, previsto dalle ore 21:00 di venerdì 7 marzo alle ore 21:00 di sabato 8 marzo 2025. L’agitazione sindacale coinvolgerà il personale di:

Gruppo FS

Trenitalia

Trenitalia Tper

Trenord

Nel trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Tuttavia, l’agitazione potrà causare modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero.

Rimborsi e riprogrammazione dei viaggi

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio a causa delle modifiche al servizio potranno richiedere un rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. In alternativa, sarà possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni simili, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Dove trovare informazioni aggiornate

Per restare aggiornati sulle variazioni e sulle alternative di viaggio, Trenitalia mette a disposizione diversi canali informativi:

Sito ufficiale di Trenitalia e Trenitalia Tper

App di Trenord

Numero verde gratuito 800 89 20 21

Biglietterie e personale di assistenza clienti nelle stazioni

Chiunque debba viaggiare sulla tratta Carnia – Tarvisio Boscoverde nei giorni interessati è invitato a verificare con attenzione gli orari e le modifiche al servizio per evitare disagi.

