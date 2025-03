Un Carnevale da record: folla e spettacolo per la sfilata in centro

Il Carnevale di Udine è tornato a splendere con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, che dopo ben 15 anni di assenza ha nuovamente animato il centro storico. La giornata di sole ha reso ancora più speciale l’evento, richiamando migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini in maschera, pronti a godersi la festa tra musica e spettacoli.

Il percorso della sfilata

Il corteo è partito dall’imbocco di via Gemona, per poi snodarsi lungo Riva Bartolini, piazza Marconi e via Mercatovecchio, con una tappa centrale in piazza Libertà, dove i gruppi in maschera si sono esibiti davanti a una giuria speciale. Qui, il pubblico ha potuto ammirare le coreografie più spettacolari prima che la carovana si dirigesse verso via Vittorio Veneto, concludendo il suo percorso.

A dare il via alla manifestazione sono stati il sindaco Alberto Felice De Toni e il vicesindaco Alessandro Venanzi, accompagnati dalla regina del Carnevale 2025 Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024 e orgogliosamente udinese.

I temi dei carri e delle maschere

Le vie di Udine si sono trasformate in un vero e proprio spettacolo itinerante, con carri e gruppi mascherati ispirati a temi diversi. Tra le rappresentazioni più apprezzate:

Mary Poppins e la sua magica Londra;

e la sua magica Londra; Gli dei dell’antica Grecia , tra tuniche e sculture viventi;

, tra tuniche e sculture viventi; Le affascinanti maschere veneziane ;

; La fiaba senza tempo di Pinocchio ;

; Una notte al museo , con personaggi storici in movimento;

, con personaggi storici in movimento; Un’esplosione di ritmo con il flamenco e le sue danze travolgenti;

e le sue danze travolgenti; La dea Fortuna , tra mistero e suggestione;

, tra mistero e suggestione; Un’ironica e stravagante rappresentazione del matrimonio.

Il corteo ha visto anche la partecipazione di majorette, ballerini e artisti di strada, contribuendo a rendere la giornata un vero tripudio di allegria.

Venanzi: “Una festa per tutti”

Soddisfazione da parte del vicesindaco Alessandro Venanzi, che ha dichiarato: “Ancora una volta Udine ha fatto da sfondo a una festa per tutti. Abbiamo voluto riportare con convinzione la sfilata dei carri di Carnevale in centro e vedere la città così piena di gioia è stata una grande soddisfazione.”

I vincitori della sfilata

L’evento si è concluso con la premiazione dei carri e dei gruppi più spettacolari. La giuria, composta da esperti di carnevali internazionali, ha assegnato i riconoscimenti:

Miglior carro : “Pezzi diversi di un puzzle perfetto” di Jesolo;

: “Pezzi diversi di un puzzle perfetto” di Jesolo; Secondo posto : La tribù che balla di Ponte Crepaldo (Eraclea);

: La tribù che balla di Ponte Crepaldo (Eraclea); Terzo posto: Il Paese dei balocchi di Annone Veneto.

Per i gruppi mascherati, il podio è stato così composto:

Staranzano, con la sua Armata di terracotta; Romans, con una spettacolare coreografia; Terra Caliente, che ha portato la musica latinoamericana tra le vie di Udine.

Un Carnevale da ricordare

L’edizione 2025 del Carnevale di Udine ha riportato in città un’atmosfera di festa e condivisione, con la promessa di non far attendere altri 15 anni per la prossima sfilata. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando che la voglia di festeggiare è più viva che mai.

