Un ramo di mimosa per la solidarietà: l’iniziativa di Arianna per l’8 marzo

Un albero di mimosa in piena fioritura, la Festa della Donna alle porte e un desiderio di condividere: così è nata l’idea di Arianna Pozzessere, giovane di Reana del Rojale, che ha deciso per il secondo anno consecutivo di regalare rametti di mimosa a chiunque voglia prenderli. Ma questa volta c’è un valore aggiunto: chi lo desidera, può lasciare un’offerta libera, che verrà devoluta a un’associazione locale.

Un dono che diventa beneficenza

L’anno scorso Arianna aveva preparato una trentina di rametti senza chiedere nulla in cambio, ma molte persone le hanno suggerito di associare l’iniziativa a una raccolta fondi. Così quest’anno ha deciso di accogliere il suggerimento e di destinare le donazioni al Ce.Vi – Centro di Volontariato Internazionale. “Conosco bene questa associazione e so che sostiene anche progetti per l’empowerment femminile, quindi mi è sembrata la scelta giusta”, racconta Arianna.

Un’onda di generosità

La giovane ha condiviso la sua iniziativa sulla pagina Facebook “Sei di Reana se…”, spiegando che i rametti di mimosa saranno disponibili davanti al cancello di casa il 7 e l’8 marzo, con una cassettina per le offerte. Un gesto di fiducia nella comunità, che Arianna spera venga rispettato: “Vi chiedo di essere onesti e di non fare razzia”, ha scritto nel post.

Una richiesta speciale da Villa Masieri

L’iniziativa ha avuto un successo inaspettato: la casa per anziani Villa Masieri di Tricesimo, che ospita anche persone non vedenti, ha contattato Arianna per chiederle 40 rametti di mimosa per le ospiti. Un gesto che ha commosso la giovane: “Non pensavo che la proposta potesse suscitare così tanto interesse. Mi devo organizzare bene, penso che in totale dovrò preparare almeno 120 rametti”.

Nala, la guardiana della mimosa

A vigilare sulla distribuzione potrebbe esserci Nala, il pastore svizzero di Arianna. “È molto tranquilla e probabilmente la chiuderò in casa, ma se nessuno la disturba, si limiterà a controllare il giardino”, scherza la ragazza.

L’iniziativa di Arianna dimostra come un piccolo gesto possa trasformarsi in un’azione di solidarietà concreta. Un ramo di mimosa, un’offerta libera e il desiderio di fare del bene: la Festa della Donna a Reana del Rojale quest’anno sarà ancora più speciale.

