Trieste: l’8 marzo un viaggio sotterraneo riservato alle donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo 2025, la Società Adriatica di Speleologia (SAS) di Trieste offre un’opportunità straordinaria: una visita guidata esclusiva per sole donne all’acquedotto teresiano, uno dei più importanti siti storici della città, solitamente chiuso al pubblico. Un’esperienza unica per immergersi in un luogo affascinante e poco conosciuto del sottosuolo triestino.

Le speleologhe guideranno la visita

A rendere ancora più speciale questo evento sarà la presenza delle esperte speleologhe della SAS, che accompagneranno le partecipanti alla scoperta delle gallerie dell’acquedotto. Negli ultimi quattro anni, queste professioniste hanno lavorato per il recupero e la messa in sicurezza del sito, un tempo inaccessibile. Durante la visita, condivideranno aneddoti, curiosità storiche e dettagli tecnici, offrendo un punto di vista unico sul luogo.

L’acquedotto teresiano: un gioiello nascosto

L’acquedotto teresiano, costruito nella metà del 1700 sotto il regno di Maria Teresa d’Austria, fu progettato per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico della città. Questa straordinaria opera ingegneristica, con le sue gallerie sotterranee che attraversano Trieste, è un testimone prezioso della crescita urbana e industriale del passato. L’apertura straordinaria del sito permetterà alle visitatrici di esplorare un capitolo poco noto della storia triestina, lontano dalle classiche attrazioni turistiche.

Un percorso guidato con uno sguardo femminile

Le speleologhe della SAS, tutte donne con una forte passione per la speleologia e la conservazione del patrimonio, offriranno una narrazione coinvolgente e ricca di dettagli. Grazie alla loro esperienza, le partecipanti potranno scoprire i segreti delle profondità della città, ascoltando racconti avvincenti sulla costruzione dell’acquedotto e il suo utilizzo nel corso dei secoli.

Come partecipare: prenotazione obbligatoria

L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ore 12:00 di venerdì 7 marzo chiamando il numero +39 338 1655327.

Per partecipare, è necessaria l’assicurazione giornaliera SSI del costo di 3,5 euro. Le istruzioni per il pagamento verranno fornite al momento della prenotazione.

Le visite sono a numero chiuso e si svolgeranno in due turni:

Ore 9:30

Ore 11:00

Il punto di ritrovo sarà piazzale Gioberti.

Un progetto per il futuro

L’accesso alle gallerie non è consigliato a persone con difficoltà motorie, ma la SAS sta lavorando per rendere il sito accessibile a tutti nei prossimi anni. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio sotterraneo di Trieste.

L’8 marzo sarà dunque un’occasione imperdibile per celebrare la Giornata della donna in modo speciale, con un viaggio nel cuore nascosto della città, guidate da donne che con passione e dedizione stanno riportando alla luce un pezzo di storia triestina.

