L’Udinese si presenta all’Olimpico con il consueto 4-4-2. In porta, mister Runjaic sembra orientato a confermare Daniele Padelli, preferendolo a Maduka Okoye, ancora non al meglio dopo il rientro in gruppo. Il portiere 39enne ha ben figurato nell’ultima gara contro il Parma, offrendo sicurezza alla retroguardia bianconera.

In difesa, resta un dubbio sulla fascia destra: Rasmus Kristensen parte favorito su Kingsley Ehizibue, con il primo in vantaggio nelle gerarchie dopo le ultime rotazioni. Al centro, Jaka Bijol e Oumar Solet sono ormai una certezza, mentre sulla sinistra continua la fiducia a Jordan Zemura, sempre più a suo agio nel ruolo più arretrato.

A centrocampo, il tecnico conferma il quartetto che sta dando garanzie: sugli esterni spazio a Ekkelenkamp e Atta, due tra le sorprese più positive delle ultime settimane. In mezzo agiranno Sandi Lovric e Isak Karlstrom, con il primo in crescita nelle recenti uscite. In attacco, confermato Lorenzo Lucca come riferimento centrale. Accanto a lui dovrebbe esserci Florian Thauvin, anche se il francese non è ancora al 100% dopo qualche acciacco in settimana. Se non dovesse farcela per tutti i 90 minuti, pronto Alexis Sanchez per subentrare a gara in corso.

Lazio, turnover dopo la fatica europea?

I biancocelesti arrivano alla sfida reduci dal successo in Europa League contro il Viktoria Plzen, partita che ha richiesto un grande sforzo fisico. Il tecnico Marco Baroni dovrà gestire al meglio le energie, in vista della corsa al quarto posto e del prosieguo nelle coppe.

Tra i pali ci sarà il solito Ivan Provedel. In difesa, spazio a Mario Gila e Alessio Romagnoli al centro, mentre sugli esterni le scelte sono quasi obbligate. Con Elseid Hysaj out e Nuno Tavares non al meglio, dovrebbero partire dal primo minuto Manuel Lazzari e Adam Marusic.

A centrocampo, Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella restano le colonne portanti della mediana, mentre il terzo slot dovrebbe essere occupato da Matías Vecino, in vantaggio su Luis Alberto. In attacco, l’assenza di Valentín Castellanos per infortunio apre le porte a Boulaye Dia, supportato dagli esterni Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni. Il danese, in grande forma, è stato tra i protagonisti delle ultime gare, mentre l’ex Verona cercherà di ritrovare la via del gol.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Baroni

Udinese (4-4-2): Padelli; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Sfida delicata per entrambe le squadre

Per la Lazio, vincere significherebbe restare agganciati alla corsa Champions, mentre l’Udinese ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre alla ricerca del bottino pieno.

