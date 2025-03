Lignano Sabbiadoro si accende con il grande nuoto paralimpico

Lignano Sabbiadoro diventa la culla dello sport inclusivo con i Para Swimming World Series: dal 13 al 16 marzo, la piscina olimpionica del Bella Italia Village ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico, un evento di caratura internazionale che vede protagonisti centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (Finp), riconferma il ruolo della località balneare friulana come polo d’eccellenza per l’inclusione e lo sport di alto livello.

L’importanza dell’inclusione

Secondo l’assessore regionale alla Salute e politiche sociali Riccardo Riccardi, l’evento non ha solo una valenza agonistica, per quanto fondamentale, ma rappresenta un autentico inno alla vita e alla resilienza. Gli atleti in gara, infatti, dimostrano come l’impegno e la passione possano superare le sfide più difficili, diventando veri e propri campioni nella vita.

Il ruolo del Bella Italia Village e della Regione

Il Bella Italia Village si conferma una struttura di grande valore strategico per il territorio. Riccardi ha sottolineato come la località di Lignano Sabbiadoro e l’impianto stesso siano in grado di attrarre manifestazioni internazionali e di accogliere al meglio i partecipanti, mettendo a disposizione una struttura moderna e funzionale. Il fermento che già si respira in questi giorni, con gli atleti impegnati negli allenamenti, fa presagire il successo dell’intera competizione.

La Regione Friuli-Venezia Giulia è da sempre molto attenta alle politiche di sostegno all’inclusione e all’autonomia delle persone con disabilità. I risultati raggiunti e le attività promosse, dalle iniziative sportive all’organizzazione di grandi eventi, dimostrano come l’attenzione alle politiche sociali sia un pilastro fondamentale per costruire una società forte, coesa e solidale.

I grandi campioni in gara

Tra i tanti nomi di spicco presenti a Lignano Sabbiadoro spuntano anche fuoriclasse di livello mondiale. In particolare, sono attesi atleti olimpici friulani come Manuel Bortuzzo e Antonio Fantin, quest’ultimo di casa al Bella Italia Village, dove si allena quotidianamente. La loro partecipazione è motivo di orgoglio per tutto il territorio regionale e di grande ispirazione per i giovani che sognano di affermarsi nello sport paralimpico.

Un evento di riferimento per il nuoto paralimpico

Il Para Swimming World Series Lignano Sabbiadoro & Campionati Italiani Assoluti Invernali non è solo un banco di prova per i campioni già affermati, ma rappresenta anche un’occasione di crescita per le nuove promesse della disciplina. Gareggiare in una cornice internazionale, supportata da strutture d’avanguardia, contribuisce alla promozione di un messaggio universale: lo sport è per tutti e può trasformarsi in un veicolo straordinario di integrazione, passione e speranza.

