Thauvin segna, l’Udinese resiste: 1-1 all’Olimpico

Un’Udinese coriacea esce dall’Olimpico con un pareggio per 1-1 contro la Lazio, allungando a sei la serie di risultati utili consecutivi. I bianconeri si confermano squadra difficile da affrontare, capace di mettere in difficoltà anche formazioni più quotate. Con questo punto, la squadra di Runjaic continua a risalire in classifica e guarda con fiducia alle prossime sfide, mantenendo viva la speranza di un piazzamento europeo.

Le scelte di Runjaic: fiducia a Lucca e Thauvin

Il tecnico Runjaic opta per Okoye tra i pali e conferma in avanti il tandem Lucca-Thauvin, sempre più affiatato. I friulani scendono in campo con determinazione, pronti a sfruttare ogni occasione contro una Lazio costretta a vincere per non perdere terreno in zona Champions.

L’Udinese parte forte e colpisce con Thauvin

L’Udinese si dimostra subito aggressiva e ben organizzata. Dopo alcune occasioni non concretizzate, il vantaggio arriva al 37’: Lucca protegge il pallone in area e serve Thauvin, che batte Provedel con una conclusione ravvicinata. L’azione viene rivista dal VAR, ma il gol è regolare.

La squadra friulana continua a pressare e rischia di raddoppiare, ma la Lazio riesce a reagire nel finale di tempo e trova il pareggio al 43’ con Romagnoli, che ribadisce in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, superiori nella prima frazione di gara.

Secondo tempo combattuto, ma l’Udinese resiste

Nella ripresa, la Lazio aumenta la pressione e si rende pericolosa con Zaccagni e Isaksen, ma la difesa friulana regge bene l’urto. Runjaic cambia assetto e inserisce Zemura, che si rende subito protagonista con una punizione velenosa respinta da Provedel.

Nel finale, è l’Udinese a tentare il colpo grosso: la squadra friulana si spinge in avanti con coraggio, ma non riesce a trovare il gol della vittoria. Un punto importante, che dimostra la crescita della squadra e lascia aperte ambizioni più grandi.

Udinese in crescita: ora si può sognare

Con questo pareggio, l’Udinese allunga la serie positiva e si conferma una delle squadre più solide del momento. L’obiettivo primario resta la salvezza, ma con prestazioni come questa, sognare un piazzamento europeo non è più utopia.

Ora i bianconeri si preparano alla prossima sfida con il Verona, con la consapevolezza di poter giocare alla pari contro qualsiasi avversario.

