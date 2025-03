Maltempo in arrivo, il weekend in FVG si tinge di pioggia e neve

Una saccatura posizionata sulla Spagna convoglia correnti sudoccidentali umide e instabili sulla nostra regione, inserite in un contesto di fronti perturbati che si susseguiranno tra venerdì sera e domenica. A partire da lunedì, la circolazione atmosferica cambierà sensibilmente, favorendo l’arrivo di correnti settentrionali sempre più fredde e secche.

Con queste prospettive, il fine settimana si preannuncia piuttosto instabile, ideale per chi ama le atmosfere tardo-invernali, ma da affrontare con prudenza, specialmente per chi si mette in viaggio nelle zone montane. Rimanete aggiornati su eventuali avvisi meteo e seguite le indicazioni delle autorità locali.

Sabato 15 marzo

La giornata di sabato si aprirà con cielo coperto e precipitazioni che, nelle prime ore, risulteranno abbondanti o persino intense. In montagna, previste nevicate abbondanti in quota, con limite della neve intorno ai 900-1200 metri sulle Alpi e ai 1400-1600 metri sulle Prealpi; non si esclude che sul Tarvisiano la quota neve possa temporaneamente abbassarsi fino al fondovalle.

Sulla costa, al mattino soffierà un vento moderato da nordest, mentre sulle zone centro-occidentali le piogge potrebbero attenuarsi nelle ore centrali della giornata per poi riprendere diffusamente dalla sera. Le temperature sulla pianura oscilleranno tra 7 e 10 °C di minima e 10-13 °C di massima, mentre sulla costa si prevedono valori minimi tra 9 e 11 °C e massimi tra 11 e 14 °C.

Domenica 16 marzo

Le prime ore di domenica porteranno ancora precipitazioni diffuse di intensità moderata o localmente abbondante su pianura e costa, mentre in montagna le nevicate si fermeranno a circa 1200-1500 metri. Nella mattinata, le piogge si concentreranno soprattutto sulle zone centro-orientali, lasciando spazio, nel resto della giornata, a un cielo nuvoloso con possibili schiarite più evidenti sulla costa. Tuttavia, sarà ancora possibile qualche rovescio o temporale sparso.

Le temperature minime in pianura si aggireranno tra 6 e 9 °C, con massime comprese tra 11 e 14 °C. Sulla costa, i valori resteranno stabili su minime tra 7 e 10 °C e massime tra 11 e 14 °C.

Tendenza per lunedì

Da lunedì sono attese correnti settentrionali in graduale rinforzo, più fredde e secche, che favoriranno un tempo variabile con ampie schiarite nel corso della giornata. Al mattino persisterà un cielo nuvoloso o coperto, e qualche debole precipitazione sparsa potrebbe interessare la fascia prealpina. Sulla costa e sulle zone orientali si prevedono raffiche di Bora da moderate a sostenute, specie in tarda serata. Nella notte tra lunedì e martedì non si escludono locali gelate in pianura. Le temperature scenderanno ulteriormente, con minime tra 5 e 7 °C in pianura e massime tra 11 e 14 °C, mentre sulla costa le minime saranno comprese tra 6 e 8 °C e le massime tra 10 e 13 °C.

Fonte: Osmer FVG

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook