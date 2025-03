Regione FVG sostiene imprese agricole con nuovo bando

La Regione Friuli-Venezia Giulia dà il via libera a un nuovo bando, con una dotazione di 80 mila euro, per incentivare la costituzione di associazioni fondiarie. L’obiettivo è chiaro: recuperare e valorizzare i terreni agricoli e forestali incolti o abbandonati, trasformandoli in risorse produttive e sostenibili.

L’iniziativa regionale spiegata da Zannier

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, ha annunciato con soddisfazione l’approvazione della delibera che dà il via libera al primo bando dedicato alle associazioni fondiarie. “L’intento – spiega Zannier – è quello di promuovere l’aggregazione dei proprietari terrieri per facilitare il recupero di aree abbandonate e incentivare la nascita di nuove imprese agricole e forestali, creando così nuove opportunità occupazionali soprattutto nelle aree montane.”

Associazioni fondiarie: una formula vincente

La scelta di sostenere le associazioni fondiarie deriva dai successi riscontrati in altre regioni, come Lombardia e Piemonte. Zannier evidenzia che queste aggregazioni, già affermate altrove, “stanno mostrando un crescente sviluppo nell’ultimo decennio, con risultati eccellenti nella riqualificazione di terreni abbandonati e superfici forestali inutilizzate.”

I requisiti per accedere ai contributi

Il bando è aperto a gruppi di almeno cinque proprietari, ciascuno con una distinta proprietà, con una superficie minima complessiva di almeno cinque ettari. Il finanziamento coprirà il 100% delle spese ammissibili, partendo da un costo minimo di 5 mila euro fino a un massimo di 40 mila euro. Un incentivo significativo, quindi, che spinge i proprietari terrieri verso un’aggregazione che promette vantaggi ambientali, economici e sociali.

Procedura semplice e tempi rapidi

Per favorire una rapida fruizione delle risorse, la Regione ha optato per un procedimento a sportello, una modalità che consente valutazioni snelle e risposte rapide. I proprietari potranno presentare le domande a partire dalla pubblicazione ufficiale del bando, con scadenza fissata per il 30 giugno 2025. “Abbiamo scelto – conclude l’assessore Zannier – una modalità che garantisca efficienza e rapidità nelle risposte ai proprietari, consapevoli dell’importanza strategica del rilancio agricolo e forestale della regione.”

Con questa iniziativa, il Friuli-Venezia Giulia mira concretamente al recupero di risorse naturali preziose, promuovendo l’occupazione locale e uno sviluppo sostenibile del territorio.

