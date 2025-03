Impresa italia, l’app che porta l’azienda in tasca

La semplificazione digitale continua a fare passi da gigante, offrendo alle imprese strumenti sempre più accessibili e versatili. Da oggi, grazie all’app impresa italia, tutti i documenti ufficiali della propria azienda sono a portata di smartphone, con la possibilità di consultarli, scaricarli e condividerli in tempo reale. Questo nuovo servizio, nato dal sistema camerale con la collaborazione di InfoCamere, mira a snellire la burocrazia e facilitare la gestione amministrativa.

L’app impresa italia: funzioni principali

Con impresa italia si può accedere direttamente ai principali documenti presenti nel Registro Imprese: la visura (in italiano e in inglese), l’atto costitutivo, le ultime annualità di bilancio depositate (per chi è tenuto) e l’Attestato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il tutto è disponibile gratuitamente per ciascun legale rappresentante, offrendo così una panoramica completa e aggiornata della propria attività.

Monitoraggio e facilità d’uso

L’app consente anche di monitorare lo stato delle pratiche inviate al Registro delle Imprese o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap). L’obiettivo è risparmiare tempo e risorse, evitando code e semplificando la consultazione della documentazione necessaria.

Nuove funzionalità e vantaggi

Disponibile su Apple, Android e Huawei, oltre che dal sito impresa.italia.it, l’app introduce una novità cruciale: il pagamento del Diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio può ora essere effettuato direttamente dallo smartphone, in modo sicuro e intuitivo. Questo passaggio rende ancora più immediata la gestione delle scadenze amministrative.

«La transizione digitale delle imprese ha bisogno di strumenti pratici e alla portata di tutti – ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo –. L’app impresa italia è stata pensata e realizzata per ottimizzare i processi, consentendo a chi gestisce un’azienda di accedere ai propri documenti ufficiali in modo rapido e sicuro».

Come accedere all’app

Per utilizzare i servizi di impresa italia, basta disporre di un’identità digitale (SPID, CNS/CIE). Queste credenziali si possono attivare anche presso la Camera di commercio, oppure online su id.infocamere.it. Una volta effettuato il login, tutta l’azienda è davvero sul proprio smartphone: dai documenti più importanti fino al controllo degli adempimenti, tutto è concentrato in un unico strumento.

